Netflix natočí seriál podle PUBG. Hlavní roli získal Donald Glover

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Netflix připravuje hraný seriál podle PUBG: Battlegrounds, jedné z nejvýznamnějších multiplayerových stříleček posledního desetiletí. Projekt má poměrně nečekaného tvůrce. Donald Glover, známý ze seriálů Atlanta a Mr. & Mrs. Smith, se ujme hlavní role, režie i scénáře. Na přípravě se podílí také jeho bratr Stephen Glover, se kterým dlouhodobě spolupracuje.
Informaci 29. října zveřejnily americké magazíny Variety a Deadline. Gloverovi budou zároveň výkonnými producenty. K nim se připojí Michael Schaefer ze společnosti Neon TV, Fam Udeorji za Gilga a dvojice Taeseok Jang a Sujin Lee z divize LV3H jihokorejského vydavatelství Krafton.
Tvůrci zatím neprozradili, koho bude Donald Glover hrát, jaký příběh seriál nabídne ani kolik epizod vznikne. Projekt se nachází ve fázi vývoje a
Netflix dosud neoznámil datum premiéry. Jak natočit seriál podle hry, která nemá klasický příběh?
PUBG se od většiny herních předloh zásadně liší. Zatímco The Last of Us nebo Tomb Raider nabízejí postavy a příběhové události, na kterých lze filmovou adaptaci postavit, PUBG proslulo především samotnou hratelností.
Princip zná prakticky každý fanoušek battle royale. Až stovka hráčů seskočí na mapu, hledá zbraně, vybavení a dopravní prostředky. Postupně se zmenšuje bezpečná oblast, která nutí přeživší k dalším střetům. Zvítězí poslední hráč nebo tým, který zůstane naživu.
Pro scenáristy to představuje zajímavý problém. Herní zápas dokáže vytvářet dramatické situace i bez předem připraveného scénáře. Ve filmu nebo seriálu ovšem divák potřebuje postavy, jejich motivace a důvod sledovat jejich osudy. Samotná série přestřelek by na několik epizod pravděpodobně nestačila.
Zároveň však mají tvůrci značnou volnost. Nemusejí přesně rekonstruovat příběh známého protagonisty ani dodržovat události z jednotlivých herních misí. Mohou vytvořit vlastní postavy a využít prostředí i pravidla hry jako základ vyprávění. Zda se vydají právě touto cestou, zatím není potvrzeno.
PUBG navíc není pro filmové tvůrce úplně neprobádaným územím. Krafton už v roce 2021 uvedl krátký hraný snímek Ground Zero s hercem Ma Dong-seokem, známým také jako Don Lee. V roce 2023 následoval akční film Ground of Honor: Rondo, který režíroval Sam Hargrave. Objevili se v něm Daniel Wu a Lee Jung-jae ze seriálu Hra na oliheň.
Nový seriál tak nebude prvním pokusem převést svět PUBG do hrané podoby. Půjde však o výrazně ambicióznější televizní projekt.
Donald Glover dostává prostor pro vlastní pojetí
Výběr Donalda Glovera je zajímavý také kvůli jeho dosavadní tvorbě. V seriálu Atlanta dokázal kombinovat komedii, drama, neobvyklé situace i společenská témata. Na akčním seriálu Mr. & Mrs. Smith zase pracoval jako spolutvůrce a představitel jedné z hlavních rolí.
Jeho bratr Stephen se podílel na Atlantě, projektu Swarm i filmu Guava Island.
Netflix tak nesvěřuje adaptaci pouze známému herci, ale sehrané autorské dvojici se zkušenostmi s televizním vyprávěním.
Krafton se přitom snaží dostat PUBG mimo herní průmysl už několik let. V roce 2021 oznámil spolupráci s producentem Adim Shankarem, známým díky animovanému seriálu Castlevania. Ten měl připravit animovaný projekt zasazený do světa PUBG. Jeho další osud však zůstává nejasný.
Připravovaná hraná adaptace zapadá také do širší strategie Netflixu. Streamovací služba už nabídla animované seriály Cyberpunk: Edgerunners a Castlevania, zatímco další adaptaci připravuje podle herní série Assassin’s Creed.
U PUBG bude rozhodující, zda se podaří zachovat napětí a nepředvídatelnost původní hry, aniž by seriál působil jako pouhý záznam multiplayerového zápasu. Právě propojení jednoduchého herního principu se smysluplným příběhem představuje jeho největší scenáristickou výzvu.
Netflix zatím nezveřejnil obsazení dalších rolí, informace o začátku natáčení ani plánovaný termín uvedení. Především je třeba rozlišovat mezi oznámeným vývojem a definitivně objednanou seriálovou sezónou. Ta zatím veřejně potvrzena není.
https://www.gematsu.com/2026/10/pubg-live-action-series-in-development-at-netflix
https://press.krafton.com/pt-BR/Dive-into-RONDO-PUBGs-Biggest-Map-Ever-Now-Live