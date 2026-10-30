Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Netflix natočí seriál podle PUBG. Hlavní roli získal Donald Glover

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna z nejslavnějších battle royale her dostane hranou seriálovou podobu. Netflix připravuje adaptaci PUBG, do které se jako herec, scenárista i režisér zapojí Donald Glover. Tvůrci zatím tají příběh i datum premiéry.
Netflix natočí seriál podle PUBG. Hlavní roli získal Donald Glover

Netflix natočí seriál podle PUBG. Hlavní roli získal Donald Glover

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:01

Reklama
Další články z Gamebot.cz
Kde hry ukládají pozice? Jak ve Windows najít save soubory a nepřijít o postup
Kde hry ukládají pozice? Jak ve Windows najít save soubory a nepřijít o postup
Silent Hill: Townfall dostal novou obtížnost. Vývojáři mění i chování nepřátel
Silent Hill: Townfall dostal novou obtížnost. Vývojáři mění i chování nepřátel

Psychologický horor Silent Hill: Townfall dostal aktualizaci 1.6, která přidává obtížnost Hard, upravuje...

GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku
GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku

Mapa GTA 6 má být zhruba dvakrát větší než v GTA 5 a rozlohou se blížit třem velkým hrám Rockstaru...

Cyberpunk 2077 a Zaklínač 3 dostávají mody i v cloudu. Nvidia přidává devět her
Cyberpunk 2077 a Zaklínač 3 dostávají mody i v cloudu. Nvidia přidává devět her

Cloudové hraní získává další možnosti. Nvidia přidává do GeForce NOW devět her včetně Phantom Blade Zero a...

GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče
GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče

Rockstar Games odhalil další podrobnosti o obyvatelích GTA 6. Přibližně 600 000 animací a propracované...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

Všechny články tohoto autora →
Gamebot.cz
Další články z kategorie Hry
Zobrazit více
KulturaHry
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.