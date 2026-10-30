Dveře, které babička měla v paneláku, teď architekti montují do nóbl bytů. Stojí méně než klasické a ušetří polovinu místa

Kdo vyrůstal na sídlišti, ten zvuk zná. Lamely zachrastí ve vodicí liště, madlo cvakne o magnet a koženková stěna oddělí kuchyň od předsíně. Shrnovací dveře si většina lidí ukládá do paměti jako nouzovku, kterou rodiče pořídili, když se klasické křídlo nevešlo vedle lednice. Dnes se ale objevují v interiérech, kde by je nikdo nečekal: jako prosklený předěl pracovny nebo jako tenký černý rám mezi jídelnou a obývákem. Princip zůstal skoro stejný. Změnil se materiál, cena se rozprostřela od tisícovky po zakázkové systémy a hlavně se proměnil důvod, proč je lidé chtějí.
Od koženkové harmoniky k černému hliníku
Čeština pro ně nemá jednotné pojmenování. Říká se jim shrnovací, zatahovací, zašupovací, harmonikové i lamelové, jak připomíná
Dřevostavitel. Mechanika je ve všech případech prostá: díly visí na jezdcích v horní kolejnici a při otevření se poskládají k jedné straně otvoru. Starší domácí verze měly plastové nebo koženkové lamely, uzavíral je magnet.
Kategorie přitom nikdy nezmizela. Americký výrobce Woodfold vyrábí skládací dveře v oregonském Forest Grove od roku 1957 a dodává je do domácností, škol, kanceláří i hotelů. Architekti a designéři u něj mají vlastní sekci s výkresy a montážními specifikacemi. Ani v Česku nejde o novinku: iDNES.cz psal o shrnovacích dveřích jako o způsobu, jak „zvětšit prostor“, už v únoru 2004.
Nový impuls přichází z jiného směru. Zahraniční přehledy trendů pro rok 2026 se shodují na interiérovém zasklení, úzkých hliníkových rámech a práškově lakovaném černém nebo bronzovém povrchu. Britský Glass Times zmiňuje velké skleněné plochy a štíhlé profily, Rococo Glass vyzdvihuje vnitřní hliníkové dveře jako nástroj, jak rozdělit byt na zóny a přitom nepřijít o denní světlo. Skládací princip do téhle estetiky zapadá nečekaně přirozeně. Prosklená harmonika v tmavém rámu odděluje pracovní kout od obýváku a světlo propustí dál do dispozice.
Podle nás tu leží jádro celé proměny. Shrnovací dveře přestávají být náhražkou za křídlo, které se nevešlo. Stávají se cíleně navrženým předělem.
Polovina místa na podlaze: kde harmonika poráží klasické křídlo
Otočné dveře potřebují před sebou volný oblouk. V úzké chodbě to znamená, že botník musí ustoupit, v malé koupelně křídlo naráží do pračky. Skládací křídlo se při otevírání zalomí, a proto podle
TZB-info vyžaduje zhruba o polovinu menší půdorysný prostor než otočné dveře. Asymetrické provedení, kde se jedna část skládá na jednu stranu a druhá na opačnou, zasahuje do obou místností ještě méně.
Proti ostatním úsporným řešením vychází harmonika jako kompromis, který se dá provést v hotovém bytě bez bourání:
Typ dveří Nárok na prostor Stavební zásah Orientační cena Otočné celý oblouk křídla běžná zárubeň 4 500 až 14 500 Kč Posuvné po stěně volná stěna vedle otvoru lišta nad otvorem podle provedení Do stavebního pouzdra téměř žádný zásah do příčky 20 000 až 50 000 Kč Skládací zhruba polovina oblouku do stávajícího otvoru od 1 233 Kč
Posuvné dveře na stěně šetří podlahu, ale zaberou zeď, na kterou pak nepověsíte poličku ani neopřete skříň. Pouzdro schované v příčce je prostorově nejčistší, jenže se plánuje při stavbě nebo velké rekonstrukci a podle ČESKÉSTAVBY.cz stojí desítky tisíc. Skládací dveře obsadí kousek otvoru a kousek podlahy, ovšem zeď zůstane volná a rozpočet téměř nedotčený.
Tisícovka místo pěti: kolik za ně v Česku zaplatíte
Nejlevnější vrstvu tvoří plastové sady z e-shopů a hobby marketů.
HOPA prodává model Dora za 1 233 a 1 498 Kč, Luciana startuje na 2 239 Kč a prosklená varianta stojí kolem 2 781 Kč. Výrobce Pavel Chadalík nabízí plastové dveře COLOR na rozměr: 1 516 Kč pro šířku 60 cm, 1 736 Kč pro 80 cm a 1 972 Kč pro 90 cm.
Standardní interiérové dveře 80 × 200 cm se zárubní, kováním a montáží vycházejí podle ČESKÉSTAVBY.cz zhruba na 4 500 až 14 500 Kč. Rozdíl proti spodní hranici běžných dveří tak činí přibližně 2 260 až 3 270 Kč. Nejlevnější harmonika stojí asi čtvrtinu toho, co nejskromnější klasické dveře, proti horní hranici dokonce méně než desetinu.
Srovnání má jeden zádrhel, který prodejní stránky nezvýrazňují. Levná shrnovací sada je samotný dveřní kit, bez montáže a bez plnohodnotné obložkové zárubně. Kdo si ji nenainstaluje sám, musí k ceně připočíst práci řemeslníka.
Nabídka se dá rozdělit zhruba do tří pater:
Hobby kit z PVC za 1 200 až 2 800 Kč, v dekorech dřeva, bílé, šedé nebo betonu. Kvalitnější skládací dveře od zhruba 6 000 Kč. KmDveře nabízejí model Erkado za 6 352 Kč, upozorňují ale, že jej lze osadit jedině do nové obložkové zárubně určené pro skládací dveře. Zakázkové systémy ze skla a hliníku nebo akustické příčky, jaké Woodfold dodává do kostelů, hotelů či zasedaček. Tady se cena odvíjí od projektu. Háčky, které katalog nezdůrazní
Ušetřené centimetry na podlaze něco stojí v otvoru. Složené lamely zůstávají v průchodu: u dřevěných shrnovacích dveří Chadalík uvádí, že při standardní šířce 80 cm zabere shrnutý balík 15 cm a každá další lamela přidá zhruba centimetr. Ze 80centimetrového otvoru tak zbude kolem 65 cm volné šířky, což při stěhování gauče pocítíte.
Druhou slabinou je zvuk. TZB-info připisuje běžným skládacím dveřím nízký zvukový útlum a Bauhaus je doporučuje hlavně tam, kde se nepožaduje vysoká zvuková ani tepelná izolace. Symetrické a asymetrické varianty se navíc obvykle nedají zamknout.
Z toho plyne poměrně jasná mapa bytu. Harmonika se osvědčí u komory, šatny, technické místnosti s kotlem nebo pračkou, v úzké chodbě a na přechodu mezi kuchyní a obývákem. Ložnici, záchodu a pracovně, kde se vedou videohovory, se raději vyhněte, protože by tam chyběl klid. Výjimku tvoří specializované akustické příčky, jenže ty patří do úplně jiné ligy než bytový PVC kit.
Nízká cena sama o sobě nesignalizuje šmejd. O spolehlivosti rozhodují jezdce, tuhost profilu, pevné spoje mezi lamelami a přesná montáž. Právě na pojezdové prvky a spoje radí Bauhaus dívat se při výběru nejdřív.
Měření a montáž v panelákové zárubni
V paneláku dávají shrnovací dveře možná největší smysl, protože tam křídlo nejčastěji naráží do nábytku. Postup zaměření od Žaluzie-rolety.com počítá přímo s klasickou panelákovou zárubní. Šířka pro objednávku se rovná šířce otvoru, výška se bere o centimetr menší, aby dveře nedřely o podlahu. Výšku je dobré změřit vlevo, vpravo i uprostřed a použít nejmenší hodnotu, protože staré podlahy bývají zvlněné.
Stranu skládání určují překážky. Balík lamel by měl skončit tam, kde nezakrývá vypínač, nebrání otevření skříně a nepřekáží v cestě, kterou chodíte nejčastěji.
Běžný plastový kit zvládne šikovný kutil. Podle návodu HOPA stačí vrtačka nebo akušroubovák, jemná pilka, metr, vodováha a šroubovák. Lamely se propojí, přišroubují se jezdce, připevní se lišta, jezdce se podle návodu promažou a zasunou do kolejnice. Řemeslníka má smysl volat u dražších dveří, u atypického nebo křivého otvoru, u skleněného systému a všude tam, kde je potřeba osadit novou obložkovou zárubeň.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková