Harry Hamlin ze Souboje Titánů slaví 75. Kdysi byl nejpřitažlivějším mužem planety, dnes má šediny a brýle

Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Harry Hamlin a Laura johnson v roce 1987, FOTO: photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Americký herec Harry Hamlin v pátek slaví pětasedmdesáté narozeniny. Diváci si ho pamatují především jako svalnatého hrdinu s tmavými vlasy z fantasy filmu Souboj Titánů z roku 1981. V současnosti nosí krátký šedivý sestřih a po desetiletích dohadů o jeho orientaci se ho veřejně zastala manželka Lisa Rinna. Tmavé kudrliny vyměnil za šediny
Harry Hamlin se do povědomí diváků zapsal postavou Persea ve snímku
. Na plátně tehdy bojoval s monstry jako opálený svalnatý mladík s hustými tmavými vlasy. Absolvent dramatu a psychologie na Yaleově univerzitě patřil v osmdesátých letech k vyhledávaným idolům a časopis People ho v roce 1987 vyhlásil nejpřitažlivějším mužem planety. Souboj Titánů
Ve svých pětasedmdesáti letech vypadá zcela jinak. Na nedávných záběrech ze sociálních sítí, kde podstupuje úpravu účesu před vystoupením na Broadwayi, má krátce střižené šedivé vlasy. Manželka Lisa Rinna mu k videu přidala několik srdíček.
Průlomová role vyvolala dlouhé dohady
Rok po Souboji Titánů přijal roli ve snímku Making Love. Zahrál si postavu jménem Bart McGuire, který jako gay prožije románek s ženatým mužem. Film z roku 1982 patřil k prvním velkým projektům s touto tematikou. Hamlinova manželka ve svých pamětech You Better Believe I’m Gonna Talk About It z letošního jara uvádí, že herce toto rozhodnutí na několik let připravilo o práci. Na další roli ve velkém studiovém filmu čekal čtyřicet let. Návrat přišel až s komedií 80 for Brady z roku 2023.
Kvůli roli se Hamlin začal potýkat s drby o své vlastní orientaci. Lisa Rinna, se kterou je ženatý od roku 1997, se o pomluvách podle svých slov dozvěděla až v roce 2014 během natáčení reality show Skutečné paničky z Beverly Hills.
„Řeknu vám to jednou provždy. Harry je hetero,“ napsala ve své knize dvaašedesátiletá herečka. „Není to gay v žádném ohledu.“ Dodala také, že pokud v Hollywoodu muž dobře vypadá a umí se oblékat, lidé o jeho zaměření okamžitě spekulují. Vztah s filmovou Afroditou a herecké manželství
Před svatbou s Lisou Rinnou byl Hamlin už dvakrát ženatý a prožil vztah s herečkou
. Seznámili se při natáčení Souboje Titánů, kde tehdy čtyřiačtyřicetiletá herečka hrála bohyni Afroditu. Osmadvacetiletého Hamlina tehdy podle vzpomínek jeho současné manželky sama pozvala do svého hotelového pokoje. Strávili spolu tři roky a mají syna Dimitriho. Ursulou Andress
Hamlin a Rinna se vzali v roce 1997 a společně vychovali dcery Delilah Belle a Amelii Gray. V roce 2003 si také společně otevřeli v Kalifornii butik, který pojmenovali právě po svých dcerách. V letošních rozhovorech ke své knize herečka potvrdila, že z dohadů okolí si nic nedělá.
„Byla bych v šoku, kdybych někdy zjistila, že má poměr,“ uvedla pro média s tím, že jejich vztah stojí na pevné důvěře. Hamlin podle ní natočení snímku Making Love nikdy nelitoval, protože ovlivnil životy mnoha diváků. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( pagesix, today, imdb).