Přibral deset kilo a vykouřil dvacet cigaret denně. Petr Lněnička popsal, co mu role z Markoviče udělala s tělem i rodinou

Přibral deset kilo a vykouřil dvacet cigaret denně. Petr Lněnička popsal, co mu role z Markoviče udělala s tělem i rodinouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přibral deset kilo a vykouřil dvacet cigaret denně. Petr Lněnička popsal, co mu role z Markoviče udělala s tělem i rodinouZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 30.10.2026 13:51
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