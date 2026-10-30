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Ulice: Setkání dopadne hodně špatně. Filip se opět předvede a dojde z jeho strany na výhrůžky

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Dennívýzva
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V seriálu Ulice se dnes odehraje první setkání Filipa a Petra po rvačce, kdy mu Petr uštědřil pár ran. Jenže ve Filipovi se opět projeví jeho negativní stránka.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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