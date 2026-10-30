Ulice: Setkání dopadne hodně špatně. Filip se opět předvede a dojde z jeho strany na výhrůžky

V seriálu Ulice se dnes odehraje první společné setkání Filipa a Petra po rvačce, kdy Petr Filipovi uštědřil pár ran. Jenže ve Filipovi se opět projeví jeho negativní stránka a Petr bude mít co dělat, aby mu znovu jednu nevrazil.
První setkání
Když Petr odchází na schůzku s Filipem, Magda jej varuje, aby mu nic neudělal. Petr se snaží být vtipný a odpoví, že kdyby se nevrátil, zavřeli ho za vraždu. Petr už na něj čeká v hospodě a sotva Filip dorazí, tváří se, že se nic nestalo.
Promiň
„Ahoooj, tak co, jak se máš?“ přijde za Petrem Filip a zdraví jej nadšeně. Petr ani nehne brvou a jen se zeptá, co myslí, jak se asi tak má. Filip trefně poznamená, že si myslí, že by se mohl živit jako boxer. „Protože ten levej hák, ten doteď cítím,“ a zasměje se svému vtipu. Ještě dodá, že si to ale zasloužil. Filip si pak postěžuje, že ve vazbě dostal nějakou virózu a že to tedy nebyl žádný med. Petr jej stopne s tím, že nemíní sedět a dělat, že se nic nestalo. Je naštvaný a vyčte mu, že mu věřil, do firmy investoval vlastní peníze a zadlužil se. „Promiň“ – to je vše, co na to Petrovi řekne.
Chtěl jsem to, co mi dluží
Filip začne vysvětlovat, že je nechtěl okrást. Chtěl si jen od pojišťovny vzít to, co mu dluží. Petr se rozčílí a jen ho zarazí s tím, ať si nechá ty kecy kolem a jdou rovnou k věci. Pak jej informuje ohledně vyřešení firmy a když vše zaplatí, zůstanou jim tři miliony, které rozdělí napůl. Filipa zajímá, jestli je v tom započítaná i ta záloha na pojišťovnu. To se ale spletl, Petr jej ihned informuje, že ta jde samozřejmě za ním.
„Jak samozřejmě za mnou? To si děláš srandu, Petře?“ reaguje vytočeně s tím, že to by mu vůbec nic nezbylo. „Já půjdu sedět. Marika je doma s dětma a já je potřebuju nějak zabezpečit!“ a ještě dodá, že to byl přece on, kdo jej pozval do svojí firmy. „Prosím tě, mě nedojmeš, jo? A tvoje finanční problémy mě nezajímají! Čísla mluví jasně.“
Buď se rozdělíme, nebo…
Filip se nehodlá vzdát – je to firemní dluh a on ještě není ani odsouzený. „Zatím ne, no,“ nenechá se Petr nalomit. „Tak podívej, Petře. Já jsem se omluvil. Kaju se. Ale takhle to nejde. Buď se rozdělíme o zisk z prodeje firmy skutečně fifty fifty, nebo mě budeš muset z tý firmy vyplatit. A táhnout si ji potom sám!“ dojde z úst Filipa na výhrůžky. „To si ze mě děláš pr*del?!“ zeptá se Petr a Filip jen odvětí, že rozhodně ne. „Tak ty seš vážně ještě větší ubožák, než jsem si myslel!“ rychle si stoupne Petr od stolu, ale nakonec po něm nevystartuje.
„Dalo by se to řešit v klidu, Petře…“ Jeho slova ale vyjdou naprázdno, Petr bere věci a rychle mizí. Filip za ním ještě křičí jeho jméno, ale zbytečně. Petr se pak doma Magdě svěří, že jej štve, že Filipa tak podcenil. Jde to řeši i právní cestou, ale obává se, že je to běh na dlouhou trať. Magda zase zjistila s pomocí Denisy, že by někteří zaměstnanci byli loajální a pokračovali by dál. Petr lituje, že se do toho kdy pouštěl. Podle něj na to nemá…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autorský text).