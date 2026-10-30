Starý zásobník s nápisem KAFE může stát 18 000 Kč. Klíčem je patina a složení smaltu, který se vyráběl jen do roku 1938

9. července se na Aukru objevil inzerát se stručným názvem „Kupecký zásobník na kávu…TOP“. Na fotografiích byla měděná nádoba ve stylu art deco, vysoká 104 centimetrů, s průměrem 39 centimetrů. Prodejce ji popsal jen několika slovy: „bez vady, značený“. Za deset dní se ozval jediný zájemce. Aukce skončila 19. července na částce 18 000 Kč a podle Aukra jde o vyhranou položku, tedy o skutečný obchod, nikoli jen o vyvolávací cenu. Ve stejném období přitom na téže platformě visela malá smaltovaná dóza s nápisem káva i kafe, vysoká 16,5 centimetru. Za 1 290 Kč ji nikdo nechtěl. Oba předměty sloužily ke stejnému účelu, cenově je však dělí propast. Proč tomu tak je a jak zjistit, do které skupiny patří kus z vaší půdy, jsme zjišťovali v aukčních výsledcích, muzejních sbírkách i u starožitníků.
Kupecký zásobník na kávu za 18 000 Kč: čím vítězný kus přesvědčil kupce
Vydražený zásobník splňoval skoro všechno, co sběratelé u podobných předmětů oceňují. Měď místo levného plechu. Rozměr, který ho řadí mezi obchodní vybavení, a ne mezi kuchyňské doplňky. Značení, které umožňuje dohledat původ. Stav, který prodejce označil za bezvadný. A styl art deco, tedy estetika, jež v tuzemsku splývá s představou prvorepublikového koloniálu.
Že nejde o pouhou dekoraci, potvrzují i muzejní sbírky. Portál
eSbírky eviduje v Muzeu kávy samostatnou podsbírku zásobníků. Červený exemplář z roku 1919 měří 76 centimetrů, má průměr 29 centimetrů a je zhotovený z mědi a lakovaného plechu. Zelený kus z roku 1926 dosahuje výšky 90 centimetrů. Vydražený zásobník vysoký přes metr tedy převyšuje i kusy, které si odborníci uložili do depozitářů.
Pro představu o cenovém okolí: po skončení aukce nabízelo Aukro podobné položky, například kupecký zásobník na kávová zrna za 8 000 Kč, nádobu z měděného plechu za 10 000 Kč a zásobník na sypké potraviny za 5 500 Kč. Jde o požadavky prodejců, nikoli o dokončené obchody, přesto naznačují, kde se pohybuje horní polovina trhu.
Smaltovaná dóza KAFE versus metrový kupecký kus: odkud se bere cenový rozdíl
Kdo doma najde smaltovanou nádobu s nápisem KAFE, nemusí být zklamaný, měl by však znát správné měřítko. Podle srovnání skončily různé zásobníky v reálných aukcích mezi 1 050 a 7 490 Kč. Vyšší inzerovaná částka přitom ještě neznamená, že se obchod uskutečnil.
Parametr Měděný kupecký zásobník Smaltovaná dóza káva/kafe Výška 104 cm 16,5 cm Materiál měď modrý smalt Určení koloniál, obchod domácí kuchyně Výsledek prodáno za 18 000 Kč bez příhozu za 1 290 Kč
Podle nás z tabulky plyne jednoduché pravidlo: cenu táhne kategorie předmětu. Obchodní kus má funkci, rozměr, ušlechtilý kov a příběh krámu, ve kterém stál. Domácí dóza bývá půvabná a dobová, jenže takových se vyrábělo nesrovnatelně více.
Rozhoduje také úplnost. Starožitnictví Lučický mlýn prodalo za 9 900 Kč kompletní prvorepublikovou keramickou sadu Ditmar Urbach se značkou Made in Czechoslovakia. Dózy s nápisy Káva, Cukr, Rýže, Houska, Kroupy, Čočka a závěsné nádoby na mouku a sůl získaly hodnotu jako celek. Jednotlivý nápis tak sám o sobě cenu nevyšponuje, ucelená sestava ano.
Samotné slovo na boku nádoby hraje menší roli, než by se mohlo zdát. Varianty KAFE a KÁVA se v aukčních názvech běžně objevují vedle sebe a nápis hlavně prozrazuje, k čemu nádoba sloužila. Víc váží velikost, materiál, značka a zachovalost.
Rok 1938 slouží sběratelům jako přirozená hranice: uzavírá éru první republiky, jejíž předměty mají na trhu zvláštní přitažlivost. Tuzemská smaltovací tradice sahá hluboko. První českobudějovická továrna na smaltované plechové nádobí vznikla v roce 1893 a o dvacet let později v ní 653 zaměstnanců vyrábělo 1 768 tun zboží. Po roce 1918 ji trápila cla a zúžené trhy, hospodářská krize výrobu dál stlačila a v roce 1942 se produkce nádobí zastavila úplně. Na tradici navázal po válce národní podnik SFINX, z něhož vyrostl dnešní BELIS, podle vlastních údajů jediný výrobce smaltovaného nádobí v Česku.
Patina jako rodný list: proč leštidlo nechat v šuplíku
Patina je přirozeně zestárlý povrch kovu nebo smaltu. Oxidace, změny barvy, drobné oděrky a stopy používání dohromady dokládají, že předmět opravdu prožil desítky let v provozu. Pro sběratele představuje jeden z nejcennějších důkazů pravosti.
Americké Národní muzeum druhé světové války ve svých doporučeních k péči o kovové artefakty výslovně radí nečistit ani neleštit předměty bez konzultace s odborníkem. U mědi, mosazi či stříbra bývá oxidační vrstva stabilní a ochranná, někdy dokonce hodnotu zvyšuje. Podobně mluví i starožitnice Simona Šustková, podle níž je někdy lepší starožitné stříbro nechat bez zásahu, protože mu patina sluší.
Mezi nejčastější chyby, které dokážou cenu srazit během jediného odpoledne, patří:
leštění kovu do vysokého lesku, chemické čističe, ocet nebo brusné houbičky, dobarvování oťukaných míst a přelakování, amatérská renovace víka či úchytů.
U smaltu se vyplatí sledovat, zda povrch působí jednolitě. Smalt je podle Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně vypálená křemičitá sklovina na kovu, nanášená v základní a krycí vrstvě. Pozdější přetření barvou nemá stejný sklovitý lesk ani odolnost. Opravovaná místa obvykle prozradí jiný odstín, odlišný třpyt nebo podezřele čisté hrany. Bezpečným minimem je odstranit volný prach měkkým suchým štětcem a hned poté nafotit stav.
Kontrolní seznam pro nález z půdy: osm znaků, podle kterých odhadnete cenu zásobníku
Pátrat má smysl na půdách, ve sklepech, na chalupách, v pozůstalostech a hlavně v zázemí bývalých krámů. Než začnete snít o pěticiferné částce, projděte nález touto kontrolou:
Velikost: metrový obchodní kus patří do jiné ligy než deseticentimetrová kuchyňská dóza. Materiál: měď a mosaz stojí výš než obyčejný plech. Víko: původní a kompletní, ideálně s funkčním průzorem či dávkovacím mechanismem. Značka: výrobce nebo obchodu, často na dně či zadní straně. Nápis: čitelný, s dobovou typografií. Opravy: čím méně zásahů, tím lépe. Povrch: autentická patina bez přeleštění. Dokumentace: fotografie, původ, případně doklad o krámu, odkud kus pochází.
Fotografujte celek zepředu, zezadu i z boků, dále víko, dno a vnitřek, detail nápisu a značky, každou promáčklinu či rez. Do záběru přiložte metr. Srovnávejte jen s podobnou kategorií, protože malou dózu s metrovým zásobníkem nelze rozumně poměřovat.
Pro odborný odhad se nabízí
poradna Asociace starožitníků, která poskytuje bezplatné konzultace každou druhou středu v měsíci v Praze a také během veletrhů Antique. Šustková doporučuje obejít několik obchodů a neprodávat, dokud nevíte, jakou hodnotu věc má. Přesné určení často vyžaduje prohlídku naživo, snímky nemusí stačit.
Pokud se rozhodnete prodávat online, Aukro umožňuje zvolit aukci nebo pevnou cenu „Kup teď“. Kupujícím nabízí ochranu, při níž platba zůstává u platformy, dokud nezkontrolují dodané zboží. Běžnou kuchyňskou dózu se možná vyplatí ponechat jako dekoraci. Výrazný kupecký kus si naopak zaslouží víc odhadů a trpělivost.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě