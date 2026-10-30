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Zrodil se v Praze ze zoufalství. Nenápadný stíhač tanků Hetzer drtil slavné tanky

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Německý stíhač tanků Hetzer vznikl na českém podvozku v Praze a Plzni. Zjistěte, proč byl postrachem bojišť i jak pomáhal povstalcům při osvobození Prahy.
Pojízdný stíhač tanků Jagdpanzer 38 Hetzer s kamufláží projíždí terénem ve Vojenském technickém muzeu Lešany.

Pojízdný stíhač tanků Jagdpanzer 38 Hetzer s kamufláží projíždí terénem ve Vojenském technickém muzeu Lešany.

Zdroj: Roman Mifek / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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