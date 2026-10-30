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Kdo najde zespoda talířů tuto značku, sedí na balíku. Výkupní cena u starožitníků začíná na 1 000 Kč/kus

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Dennívýzva
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Zdědili jste po babičce servis, konvici nebo pár talířků a váháte, jestli patří do vitríny, nebo na bleší trh? Cena porcelánu se často neskrývá na první pohled. Rozhoduje kvalita střepu, zpracování a také drobné otisky na spodní straně.
Kdo najde zespoda talířů tuto značku, sedí na balíku. Výkupní cena u starožitníků začíná na 1 000 Kč/kus

Kdo najde zespoda talířů tuto značku, sedí na balíku. Výkupní cena u starožitníků začíná na 1 000 Kč/kus

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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