Kdo najde zespoda talířů tuto značku, sedí na balíku. Výkupní cena u starožitníků začíná na 1 000 Kč/kus

Co prozradí střep, potisk a váha
Porcelán můžeme obecně rozdělit do několika kvalitativních tříd. Nejdostupnější je střední třída, kterou poznáte podle silnějšího a těžšího střepu. Výrobci u ní sázeli spíš na množství než na dokonalost, proto bývá potisk nanesený rychle a ne zcela čistě.
Dekor se někdy mírně vlní nebo se časem smývá, takže barvy vyblednou. Z tohoto materiálu vznikaly hlavně konvice, hrnky a kuchyňské dekorace.
Prvotřídní a luxusní kusy jsou jiný svět. Mají tenký, jemný střep a překvapí tím, jak jsou přitom pevné a zároveň velmi lehké. Bývají elegantnější, bez kazů a téměř se neopotřebovávají.
Pravé skvosty jsou většinou malované ručně. Pokud je použit potisk, je z kvalitních barev a precizně provedený. Motivy se nedrží jen na obvodu, často se objevují i pod uchem nebo uvnitř nádoby.
Tajemná značka na dně
Teď přichází to hlavní: podívejte se na dno. Značka vypovídá o druhu porcelánu, o místě původu i době výroby. Každá porcelánka měla svůj znak, který se měnil podle nové produkce nebo nového majitele.
Často jde o kulaté razítko s iniciálami majitele nebo názvem lokality. Tovární značky se tiskly typickou barvou, třeba zelenou, červenou nebo černou.
Příklady jsou samy o sobě zajímavé. Porcelán z Horního Slavkova, nejstarší české porcelánky založené roku 1792, nesl do roku 1830 symbol S. Poté až do roku 1870 velké S a nápis Schlaggenwald. Od roku 1867 se pak používalo i označení Haas&Czjzek in Schlaggenwald. Pro Horní Slavkov i Chodov jsou typické jehličnaté stromky.
Míšeňský porcelán poznáte podle zkřížených mečů, které vycházejí ze znaku Saského kurfiřtství a patří mezi nejstarší nepřetržitě užívané ochranné známky na světě. Březová používala dvě zkřížená hornická kladiva s královskou korunkou a nápis „Pirken-hammer“. Berlínská královská manufaktura zvolila žezlo a nymphenburská manufaktura zvolila variaci bavorského modrobílého erbu.
Od Číny po Míšeň a zpět do vaší kredence
Porcelán vznikl v Číně. Jeho předchůdce, protoporcelán, se objevuje v 7. století před naším letopočtem, dnešní podoba se objevuje v 7. století našeho letopočtu. V Evropě zažil rozkvět v 17. a 18. století, kdy platil za mimořádně cenné zboží.
Evropští keramici dlouho marně hledali správné složení. Teprve roku 1708 přišel s receptem Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, který spojil coldický jíl s kaolínem, vápenatý alabastr a křemičitý písek. Na vynálezu se zásadně podílel i alchymista Johann Friedrich Böttger, jenž recepturu po Tschirnhausově smrti prakticky zavedl v Míšni.
Až příště sáhnete po starém talíři, otočte ho. Možná v rukou držíte kus historie, o kterém jste neměli tušení. Máte doma něco, co by se dalo takto prozkoumat?
Zdroje článku: jacksonsantique.co.uk, sfomuseum.org, crafty-clayworks.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková