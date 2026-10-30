Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se i koncem týdne bude řešit Klárka. Ta totiž odmítne seznámení s Prokopovými rodiči a jeho nápady považuje za trapné. Nechci tam!
Adrianě se to přes noc rozleželo, a pokud se to podle ní do pár dnů nezlepší, zajdou někam nejprve oni dva spolu, bez Klárky. Do toho zvoní zvonek a za dveřmi je Vlasta a veze jablka. Nabízí, že Klárku vezme znovu na Harasov, ale Adriana mu připomene, že se o víkendu chystají k Prokopovým rodičům do Votic. Klárka mu to později vyčte, že jí děda říkal, že nemůže jet s ním na Harasov, protože jede „do těch blbejch Votic“. On se ji snaží navnadit, že to tam bude super a oba jeho rodiče se na ni těší.
Trapná party
„Mě nezajímají nějaký cizí lidi! Mám svoji babičku a dědu a chci za nima!“ Prokop se to snaží dál neřešit, ale mrzí ho to. Vytáhne obinadla a chce vědět, jestli je zvědavá, co to má a na co. Klárku to ale nezajímá. „Já na tu tvoji trapnou party jít nechci!“ Prokop se snaží zůstat v klidu a jen dodá, že to má pro ni bohužel špatnou zprávu – jiné hlídání není. „Prostě tam se mnou půjdeš.“
Klárka ale nehodlá se svojí špatnou náladou ustoupit a odpoví: „Nebudu se tam bavit ani trochu!“ Do toho ji samozřejmě nutit nemůže a začne si obvazovat hlavu. „To jako hodláš jít za mumii?“ považuje to Klárka jen za jeho další trapný nápad. Když pak vytáhne z batohu pastelky s tím, že bude koukat, Klárka jen odsekne, co ona s tím.
Zlepšení nálady
Prokop se ale dál nenechává jejím chováním odradit a jen ji požádá, ať zavře oči. Když jí začne kreslit na čelo, záhy se na něj usměje. „Tak to si vypiješ!“ nechá se zapojit do hry Klárka a vrhá se po barvách na obličej a jde malovat po něm. I přes špatný začátek se oba nakonec smějí a baví. Party si nakonec užijí všichni a Klárka se pořádně baví.
„Třeba ten psycholog nebude potřeba. Možná opravdu jen stačí čas a pozitivní zážitky,“ prohlásí večer po návratu domů Adriana. Když zavede řeč na Votice s tím, kdy zítra pojedou, Prokop to nepovažuje za dobrý nápad – Klárka nechce a on ji nechce nutit.
Jak najít tátu
Když oba zmizí z kuchyně, Klárka si pak bez dovolení půjčí notebook a snaží se přes AI zjistit, jak najít svého tátu v Brazílii. Umělá inteligence jí poradí, že se musí obrátit na ambasádu. Než může pokračovat, vyruší ji Adriana a ona jen rychle zaklapne počítač a poklepe na něj s tím, že děkuje.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Seriál Ulice).