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Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat

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V seriálu Ulice se i koncem týdne bude řešit Klárka. Ta totiž odmítne seznámení s Prokopovými rodiči a jeho nápady považuje za trapné.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:51

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