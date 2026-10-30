Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu, radí vysočinští policisté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od neděle začíná platit povinnost mít na autě zimní pneumatiky, pokud jsou na silnicích zimní podmínky nebo alespoň hrozí. Přesto policisté z Vysočiny radí s přezutím neotálet.
Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu, radí vysočinští policisté

Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu, radí vysočinští policisté

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:02

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Dvě lahve rumu k snídani. Plány zloději v Třebíči nevyšly, krádež teď šetří policie
Dvě lahve rumu k snídani. Plány zloději v Třebíči nevyšly, krádež teď šetří policie
Stavba vysokoškolských kolejí v Jihlavě pokračuje. Pomohou řešit i parkování
Stavba vysokoškolských kolejí v Jihlavě pokračuje. Pomohou řešit i parkování

V krajském městě Vysočiny se opět o kus posunuly práce na kolejích polytechniky. Po jejich dobudování bude...

Tipy na víkend: Halloweenská přespávačka v Jihlavě, výlov rybníka, procházka hřbitovem
Tipy na víkend: Halloweenská přespávačka v Jihlavě, výlov rybníka, procházka hřbitovem

Je před námi pátý říjnový a zároveň i první listopadový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen...

Bahno v rybníku na Třebíčsku uvěznilo bezbrannou srnku. Pomohli jí hasiči
Bahno v rybníku na Třebíčsku uvěznilo bezbrannou srnku. Pomohli jí hasiči

Hasiči v rámci své služby vyjíždějí také na pomoc zvířatům. Jeden takový výjezd mají na kontě hasiči z...

Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku
Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku

Strojvedoucí vlaku musel řešit nezvyklý případ, a to ve čtvrtek 28. října kolem 19:30. Mezi zastávkami...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.