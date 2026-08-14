Katastrofu v Galvestonu zhoršila chybná předpověď a omezená výměna informací

Hurikán, který udeřil na ostrovní město Galveston v Texasu, dodnes drží smutný primát nejsmrtelnější přírodní katastrofy v dějinách Spojených států. Síla bouře byla obrovská, ale sama o sobě nevysvětluje rozsah tragédie. Ten dotvořily dva lidské faktory: americká meteorologická služba špatně odhadla dráhu hurikánu a její šéf aktivně zablokoval přesnější kubánská varování, která mohla pobřeží Mexického zálivu připravit na úder o dva kritické dny dříve.
Bouře, která měla jít jinam
Začátkem září 1900 sledoval U.S. Weather Bureau tropický systém, který přešel přes Kubu. Oficiální americká prognóza z 6. září počítala s tím, že se bouře stočí k severovýchodu, směrem k Floridě a dál podél atlantického pobřeží. Havaňská observatoř Belén, vedená jezuity s desetiletími zkušeností s karibskými hurikány, četla situaci jinak: systém pokračuje na severozápad, vstoupí do Mexického zálivu a ohrozí texaské pobřeží.
Kubánci měli pravdu. Jejich metoda stála na síti dobrovolných pozorovatelů propojených telegrafem, na podmořských kabelech v Karibiku a na postupech, které vyvinul otec Benito Viñes: sledování pohybu oblačnosti v různých hladinách atmosféry, mořského vzdutí a porovnávání s historickými drahami hurikánů. Viñes dokonce zkonstruoval pomůcku zvanou cyklonoskop pro odhad polohy středu bouře. Nebyla to modernější technika. Byla to lepší zkušenost.
Jenže kubánská interpretace se k americkému pobřeží nedostala.
Informace, která neprošla po drátech
Willis Luther Moore, ředitel U.S. Weather Bureau, krátce předtím prosadil pravidlo, že po telegrafu smějí proudit pouze oficiální americké prognózy. Edikt omezil přenos západoindických hlášení z Havany do New Orleans a centralizoval vydávání varování do Washingtonu. Motivy byly podle historických pramenů dvojí: poválečná nedůvěra ke Kubě po španělsko-americké válce z roku 1898 a Mooreova snaha udržet meteorologickou autoritu pevně v rukou vlastní instituce. V dobovém znění argumentoval tím, že nezávislé kubánské předpovědi škodí obchodu a „ztrapňují vládní službu“.
Výsledek byl prostý. Pobřeží Mexického zálivu zůstalo dva rozhodující dny bez přesnějšího obrazu o skutečné dráze hurikánu. Lodě v zálivu neměly bezdrátové spojení a nemohly průběžně předávat pozorování na pevninu. Samotný Weather Bureau bouři předpověděl čtyři dny předem, ale nikoli přívalovou vlnu, která město nakonec zabila.
Falešná jistota a pozdní varování
K systémovému selhání shora se přidala lokální iluze bezpečí. Isaac Monroe Cline, vedoucí galvestonské pobočky Weather Bureau, v roce 1891 veřejně prohlásil v Galveston News, že ničivý hurikán je pro město prakticky nemožný. Toto přesvědčení žilo ve městě dalších devět let.
Když Cline ráno 8. září začal objíždět nízko položené části města a varovat obyvatele, bylo pozdě. Mosty spojující ostrov s pevninou brzy selhaly. Řada lidí odkládala přesun do vyšších částí města, protože veřejná komunikace, včetně ranních novin, riziko podhodnocovala. Přívalová vlna nakonec zaplavila celý ostrov. Cline přežil. Jeho žena ne.
Paradoxně se Cline v pozdějším vyprávění proměnil v hrdinu, muže, který riskoval život, aby varoval sousedy. Tato linka překryla jeho dřívější veřejnou jistotu, že se nic takového nemůže stát. Disciplinární řízení proti němu historické prameny nedokládají.
Co změnilo 275 mrtvých místo osmi tisíc
Nejtvrdší důkaz, že informace a infrastruktura mění výsledek, přišel o patnáct let později. 17. srpna 1915 zasáhl Galveston podobně silný hurikán. Tentokrát město chránila ochranná zeď vysoká přes 5 metrů (17 stop), postavená po katastrofě roku 1900, a terén v části města byl uměle navýšen. Weather Bureau vydal varování 24 hodin předem. Zemřelo 275 lidí. Stále tragédie, ale téměř třicetkrát méně obětí než v roce 1900.
Rozdíl nebyl v síle přírody. Byl v tom, co lidé věděli a jak brzy to věděli.
Poučení, které se vrací
Galveston 1900 se dnes čte jako argument proti uzavřeným informačním systémům v meteorologii. Moderní standard Světové meteorologické organizace stojí na opačném principu: observační data se mezi národními službami sdílejí volně. Česká republika je jako spolupracující stát ECMWF přímo napojená na evropskou předpovědní infrastrukturu, ČHMÚ přispívá do systémů EUMETSAT i EUMETNET a od roku 2011 je součástí platformy MeteoGate pro celoevropské šíření výstrah.
Přesto se slepé skvrny vracejí v jiných podmínkách. V roce 1943 zasáhl oblast Houstonu a Galvestonu takzvaný „překvapivý hurikán“ (Surprise Hurricane), protože kvůli válečné cenzuře a umlčeným lodním rádiím přišlo pobřeží opět bez adekvátního varování. A v českém kontextu stačí připomenout červenec 1997: ČHMÚ varoval už 4. července ráno, ale výstražný systém nebyl včas plně uveden do chodu a v řadě míst došlo k podcenění povodně. Teprve povodně 1997 a 2002 vedly k rozsáhlým změnám krizové legislativy.
Galvestonská katastrofa nebyla jen příběhem o síle větru a vody. Byl to příběh o tom, jak jediný uzavřený uzel v informačním řetězci, jeden muž ve Washingtonu s pravomocí rozhodnout, co smí a nesmí projít po telegrafních drátech, dokáže proměnit silnou bouři v masový hrob.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková