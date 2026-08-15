Dcera hokejové legendy ohromila dokonalou postavou. Paulina Gretzky se na jachtě ukázala v titěrných plavkách

Stačí jeden instagramový příběh a média po celém světě reagují. Paulina Gretzky sdílela ze svých letních dovolených sérii snímků v minimalistických bikinách na palubě jachty, opálená, s kšiltovkou, sluneční brýle v obličeji, synové Tatum a River pobíhající kolem. Žádné studiové pózování, žádná kampaň. Jen dovolenkový obsah, který od ní jejích přes milion sledujících na Instagramu očekává. A přesto to pokaždé stačí na titulky od Ameriky po Indii.
Víc než jen „dcera The Great One“
Wayne Gretzky drží 61 rekordů NHL a ligový profil ho řadí mezi stovku největších hráčů historie. Pro českého hokejistu i fanouška je to jméno, které nepotřebuje vysvětlení. Paulina ale už dávno nežije jen z otcova příjmení.
V rozhovoru pro KIND Magazine v říjnu 2023 popsala, jak vědomě otevírá vlastní kapitolu: modelka, designérka, matka, lifestyle osobnost. Mluví o plánech v televizi, wellness i módním designu. A hlavně: rozhovory dává zřídka a pečlivě si vybírá, kde se ukáže. Když v březnu 2024 poskytla s manželem Dustinem Johnsonem první společný rozhovor pro GOLF.com, golfový svět to zaregistroval jako událost. Ne proto, že by řekli něco šokujícího. Proto, že vůbec promluvili.
Co přesně na fotkách je
Veřejně dohledatelné jachtové série Pauliny Gretzky se vážou k několika letním vlnám. V červnu 2025 sdílela instagramovou story, na které v neonově zeleno-žlutých string bikinách hraje frisbee se syny přímo z paluby lodi. O dva měsíce později, v srpnu 2025, přišel italský reel: bílé bikiny, puntíkované retro jednodílné plavky, uhlazenější glamour estetika připomínající starý Hollywood. Na palubě s ní Dustin Johnson, děti a přátelé.
Ještě dříve, v červenci 2023, obletěla internet série z evropské dovolené s vícebarevnými bikiny na luxusní jachtě. Vzorec je jasný: každé léto přinese novou vlnu záběrů, každá vlna projde médii a každá potvrdí totéž: Paulina ví přesně, jaký obraz buduje.
Od party girl k mámě na jachtě
Zajímavý je posun v tónu. Starší materiály stavěly víc na provokaci a večírkové energii. Novější série kombinují minimalistické plavky s rodinným rámcem: děti na palubě, hra na pláži, společné chvíle s Dustinem. Méně „party girl“, víc mix glamour a mateřství zasazený do prostředí, které si běžný smrtelník může prohlédnout tak maximálně na Pinterestu.
Wayne a Janet Gretzky přitom žijí jen asi deset minut od Paulininy a Dustinovy domácnosti na Floridě. Rodina se pravidelně vídá. To vysvětluje, proč i dovolenkový obsah Pauliny působí spíš jako rozšíření rodinného života než jako kalkulovaný influencerský tah. I když, buďme upřímní, jedno druhé nevylučuje.
Proč to funguje pořád dokola
Paulina Gretzky není sportovkyně, nemá vlastní soutěžní výsledky, nestaví kariéru na talentu, který by šlo měřit trofejemi. Její veřejný profil stojí na sociálních sítích, módě, blízkosti golfového světa a na příjmení, které otevírá dveře. To ji odlišuje od potomků sportovních legend, kteří budují vlastní sportovní dráhu. A přesto, nebo právě proto, její letní fotky spolehlivě generují pozornost, kterou by jí záviděla leckterá profesionální modelka.
Vstupní branou pro české publikum zůstává otcovo jméno a Dustinův golf. Ale kdo jednou klikne, zjistí, že Paulina Gretzky si svůj kousek celebrity prostoru vybudovala sama. Titěrné plavky na jachtě jsou jen nejviditelnější vrstva.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek