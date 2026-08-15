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Potápěč našel ve vraku 162 let staré pivo Guinness. Chce ho ochutnat

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Belgický fotograf Stefan Panis našel při průzkumu vraku ve dně Lamanšského průlivu lahev piva z roku 1862. Teď čeká, jestli ji bude moci ochutnat.
Potápěč našel ve vraku 162 let staré pivo Guinness. Chce ho ochutnat

Potápěč našel ve vraku 162 let staré pivo Guinness. Chce ho ochutnat

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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