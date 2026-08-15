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Kratochvílové rekord přežil 43 let. Audrey Werro je už 52 setin od něj a osmistovka znovu začala věřit, že se dá chytit

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Audrey Werro vyhrála evropskou osmistovku den po dramatickém pádu v semifinále. Letos už zaběhla 1:53,80, jen 52 setin za světovým rekordem Jarmily Kratochvílové z roku 1983.
Kratochvílové rekord přežil 43 let. Audrey Werro je už 52 setin od něj a osmistovka znovu začala věřit, že se dá chytit

Kratochvílové rekord přežil 43 let. Audrey Werro je už 52 setin od něj a osmistovka znovu začala věřit, že se dá chytit

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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