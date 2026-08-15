Kratochvílové rekord přežil 43 let. Audrey Werro je už 52 setin od něj a osmistovka znovu začala věřit, že se dá chytit

Ve čtvrtek ležela Audrey Werro na dráze a její mistrovství Evropy vypadalo skončené. V semifinále osmistovky upadla po kontaktu s Anaïs Bourgoinovou, doběhla poslední a do finále se dostala až poté, co švýcarská výprava uspěla s protestem a rozhodčí po kontrole videa uznali, že její pád způsobil kontakt soupeřky.
V pátek stála znovu na startu. A pak porazila olympijskou vítězku Keely Hodgkinsonovou a získala evropské zlato v rekordu šampionátu 1:54,81.
To samo o sobě stačí na fantastický sportovní příběh. Jenže Werro běží proti ještě většímu soupeři. Má hodnotu 1:53,28 a už 43 let u ní stojí jméno Jarmila Kratochvílová.
Ještě nedávno to nebyl rekord. Byl to pomník
Když Kratochvílová 26. července 1983 zaběhla v Mnichově 800 metrů za 1:53,28, vzniklo číslo, které přežilo několik atletických generací. Dnes je nejstarším platným světovým rekordem v individuální dráhové disciplíně.
Ženská osmistovka se od té doby samozřejmě nezastavila.
Objevily se olympijské vítězky, světové šampionky a mimořádné běžkyně. Jenže hranice 1:54 se na dlouhá desetiletí stala téměř samostatnou historickou kategorií.
Kratochvílová 1:53,28. Naděžda Olizarenková 1:53,43 z roku 1980. A potom dlouho nikdo. Proto rekord nepůsobil jako meta, ke které se každou sezonu někdo pomalu blíží. Působil jako pozůstatek jiné atletické epochy.
Werro letos změnila psychologii celé disciplíny
V červnu ve Stockholmu zaběhla Werro 1:53,98. O několik týdnů později v Paříži posunula osobní rekord na 1:53,80, třetí nejlepší výkon historie. Za Kratochvílovou zůstala o 52 setin.
V atletice je půl sekundy pořád hodně. Na osmistovce ale není problém jen matematický. Důležité je, že někdo z aktivní generace už dokázal vstoupit do času začínajícího 1:53.
Rekord se tím mění z historického artefaktu na konkrétní sportovní cíl. Werro nemusí věřit, že jednou zlepší výkon o dvě sekundy. Potřebuje najít 0,52. To je psychologicky úplně jiná situace.
Hodgkinsonová rekord přímo neohrožuje. Ale Werro ji potřebuje
Keely Hodgkinsonová má osobní maximum 1:54,33. Je tedy za Kratochvílovou stále více než sekundu. Přesto má v příběhu případného rekordu obrovský význam.
Světové rekordy na středních tratích totiž často nevznikají jen proto, že jeden sportovec je mimořádný. Potřebují závod. Tempo. Soupeře, před kterým se nedá taktizovat. Werro letos opakovaně dostává právě to.
Hodgkinsonová je olympijská vítězka, umí běžet rychle a zároveň odmítá přijmout roli ženy, která má jen sledovat švýcarský vzestup. Po porážce ve Stockholmu sama mluvila o tom, že ji podobný výkon motivuje k útoku na světový rekord. Její existence Werro nutí běhat rychleji. A Werro dělá totéž jí.
A pak do příběhu vstoupila Femke Bolová
Ještě zvláštnější rozměr dostala osmistovka příchodem Femke Bolové, dvojnásobné světové šampionky na 400 metrů překážek, která se přeorientovala na dvě kola. V Birminghamu získala evropský bronz.
Bolová zatím není bezprostřední ohrožení rekordu.
Je ale další závodnicí s obrovskou rychlostí, závodní inteligencí a zkušeností z absolutního vrcholu.
A právě to vytváří něco, co ženské osmistovce dlouho chybělo: skupinu výrazných osobností, jejichž soupeření může výkonnost celé disciplíny tlačit nahoru.
Kratochvílové rekord nemusí padnout proto, že se zrodí jedna naprosto osamělá atletická anomálie. Může padnout proto, že vznikne generace, která se navzájem donutí běžet časy, jež ještě před pár lety vypadaly nereálně.
Birmingham současně ukázal, proč rekord nepadá na objednávku
Werro vyhrála finále za 1:54,81. To je fantastický výkon, ale stále o více než sekundu a půl pomalejší než její vlastní maximum. Proč? Protože šampionát není časovka.
Je potřeba hlídat pozici, soupeřky, tempo a ve finále také únavu z předchozích kol. Werro navíc den předtím tvrdě spadla. Světový rekord proto pravděpodobně nebude padat ve chvíli, kdy jde hlavně o medaile.
Potřebuje závod vytvořený pro rychlost. Dobré počasí. Ideální tempo. Formu. A možná také soupeřku, která odmítne nechat Werro běžet samotnou.
52 setin je málo a zároveň strašně moc
Je jednoduché napsat, že rekord „visí na vlásku“. Nevísí. Vrcholem elitního sportu je právě to, že poslední půlsekunda může být obtížnější než předchozí dvě. Werro ale letos dokázala něco, co je pro budoucnost rekordu zásadní.
Odstranila pocit, že 1:53,28 leží v úplně jiné časové zóně atletiky. Už neleží. Je vidět. A dvaadvacetiletá Švýcarka se k němu dostala tak blízko, že každé další rychlé setkání Werro, Hodgkinsonové a dalších už nebude jen závodem o vítězství.
V pozadí bude běžet ještě jeden neviditelný soupeř. Jarmila Kratochvílová a 1:53,28. Číslo z roku 1983, které celé generace považovaly skoro za věčné.
Poprvé po velmi dlouhé době tohle slovo zní příliš sebejistě.
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Zdroje: Reuters – Werro reinstated after dramatic European 800m semi-final fall [1], European Athletics – Werro improves to 1:53.80 in Paris [2], World Athletics – Women's 800m all-time list [3], The Guardian – Werro wins European 800m title in Birmingham [4], foto IMAGO – Audrey Werro, ME Birmingham 2026 [5].