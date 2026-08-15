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Batát není sladká brambora v převleku. Jakmile ho přestaneš nutit chovat se jako brambora, začne být mnohem zajímavější

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Koupíš batát, nakrájíš ho na hranolky, strčíš do trouby a čekáš křupavou náhradu bramborových hranolků. Vyndáš měkké oranžové tyčinky, které chutnají nasládle, a začneš přemýšlet, proč kolem nich vůbec vzniklo tolik nadšení. Protože jsme mu zadaly špatný úkol.
Batát není sladká brambora v převleku. Jakmile ho přestaneš nutit chovat se jako brambora, začne být mnohem zajímavější

Batát není sladká brambora v převleku. Jakmile ho přestaneš nutit chovat se jako brambora, začne být mnohem zajímavější

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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