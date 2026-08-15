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Cheb i Sokolov hospodaří bez dluhů, Vary úvěr potřebují

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Větší města v Karlovarském kraji hospodařila v posledních čtyřech letech bez velkých problémů. Ale zatímco Cheb a Sokolov nepotřebovaly podpořit své investice úvěry, Karlovy Vary se zadlužit musely. Velké investice přitom lázeňské město nemá ještě úplně za sebou. Nicméně i Karlovy Vary jsou podle hodnocení daleko od kritického dluhového zatížení.
Cheb i Sokolov hospodaří bez dluhů, Vary úvěr potřebují

Cheb i Sokolov hospodaří bez dluhů, Vary úvěr potřebují

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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