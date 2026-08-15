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Železná Ruda staví nájemní byty, ve městě je po nich velká poptávka

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Šumavská Železná Ruda zahájila výstavbu nájemních bytů. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po nich výrazná poptávka, zájemců je až 200. Nové byty vzniknou ve čtyřech lokalitách. Město zároveň postupně obnovuje svůj dosavadní bytový fond, který čítá 36 bytů. Novinářům to řekl starosta Filip Smola (Místní - Aby se u nás dobře žilo).
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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