Železná Ruda staví nájemní byty, ve městě je po nich velká poptávka

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Železná Ruda staví nájemní byty, ve městě je po nich velká poptávkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Šumavská Železná Ruda zahájila výstavbu nájemních bytů. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po nich výrazná poptávka, zájemců je až 200. Nové byty vzniknou ve čtyřech lokalitách. Město zároveň postupně obnovuje svůj dosavadní bytový fond, který čítá 36 bytů. Novinářům to řekl starosta Filip Smola (Místní - Aby se u nás dobře žilo).
ilustrační foto.
Zdroj: Plzeňská Drbna
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