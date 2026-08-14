Viditelnost před srážkou Titaniku mohla zhoršit optická iluze nad hladinou oceánu

V noci ze 14. na 15. dubna 1912 panovaly na severním Atlantiku podmínky, jaké námořníci popisují jako zrádně dokonalé: bezvětří, zrcadlově klidná hladina, žádný měsíc. Hlídka na přídi Titaniku neměla dalekohled a spoléhala na pouhé oči. Ledovec spatřila pouhých třicet sedm sekund před nárazem, jako „temnou hmotu, která se vynořila z oparu“. Proč tak pozdě? Maltin přišel s odpovědí, která nezpochybňuje lidské chyby, ale přidává k nim faktor, jejž dobové vyšetřování téměř přehlédlo: lom světla v abnormálně zvrstvené atmosféře.
Co přesně se dělo se světlem nad hladinou
Mediální zkratka „optická iluze“ je pohodlná, ale nepřesná. Fyzikálně šlo o jev zvaný horní miráž. Vzniká, když nad studenou mořskou hladinou leží vrstva výrazně teplejšího vzduchu. Světelné paprsky se v takovém prostředí ohýbají směrem dolů k pozorovateli a vzdálené objekty se opticky zvedají nad svou skutečnou polohu. Podle Mezinárodního atlasu oblaků WMO nejde o klam mozku, nýbrž o reálný obraz vytvořený lomem paprsků, stejně skutečný jako odraz v zrcadle, jen zkreslený.
V extrémní podobě tento jev vytváří takzvaný falešný horizont: pás tmavého moře se opticky „zvedne“ a splyne s oblohou. Pozorovatel pak vidí horizont výš, než kde skutečně je, a cokoliv mezi pravým a falešným horizontem zmizí v tmavém pruhu připomínajícím mlhu. Právě to podle Maltina tu noc nastalo. Ledovec, šedavý, nízký, bez bílé čepice, splynul s pozadím a vystoupil z něj až těsně před přídí.
Jak Maltin rekonstruoval počasí staré sto let
Klíčová otázka zní: dá se vůbec zpětně dokázat, že nad tou konkrétní částí oceánu panovala teplotní inverze? Maltin podle vlastního popisu i potvrzení agentury NOAA prošel originální lodní deníky více než 75 plavidel, která se v dubnu 1912 pohybovala v oblasti mezi Golfským a Labradorským proudem. Z historických námořních dat ICOADS, archivů britského Met Office i německé meteorologické služby DWD sestavil teplotní mapu hladiny a vzduchu.
Výsledek: Titanic plul přesně přes rozhraní dvou proudů. Teplota vody klesla během několika hodin o několik stupňů, zatímco vzduch nad hladinou zůstal teplejší. Slabý vítr nedokázal vrstvy promíchat. Vznikla klasická inverze, a s ní podmínky pro silnou superlomivost světla. Maltinovu knihu a navazující dokument představila NOAA 5. dubna 2012, krátce před stým výročím katastrofy.
Californian: loď, která viděla rakety a nereagovala
Teorie refrakce nezůstává jen u ledovce. Stejné atmosférické podmínky mohly zmást i posádku parníku SS Californian, který stál v ledu zhruba 19 až 37 km (10 až 20 námořních mil) od Titaniku. Důstojníci na Californian viděli bílé rakety, zkoušeli komunikovat Morseovou lampou, ale nedostali odpověď. Loď, kterou pozorovali, odhadovali na malý parník vzdálený asi 7 až 9 km (čtyři až pět mil). Kapitán Stanley Lord po zprávě o raketách prohlásil: „Vypadá v pořádku.“
Britské vyšetřování z roku 1912 Californian tvrdě kritizovalo. Ale přehodnocení britského MAIB z roku 1992 výslovně zmínilo možnost abnormální refrakce a připustilo, že superlomivost mohla Titanic opticky zmenšit, přiblížit a deformovat, takže potápějící se zaoceánský parník mohl vypadat jako menší loď, která se prostě vzdaluje. Zpráva ovšem dodala, že definitivní odpověď dát nedokáže. Studie Mily Zinkové z roku 2021 v International Journal of Maritime History tento směr dále rozvíjí a zkoumá, jak atmosférické podmínky mohly ovlivnit vnímání nouzových raket.
Proč to neruší klasické vysvětlení
Maltinova teorie je přitažlivá, ale bylo by chybou ji číst jako omluvu posádky. Oficiální britská zpráva z roku 1912 formuluje příčinu ztráty lodi jednoznačně: kolize s ledovcem způsobená nadměrnou rychlostí. Titanic plul téměř maximální rychlostí oblastí, pro kterou ten den přijal opakovaná varování před ledem, a jedno z nich dokonce sám přeposlal jiné lodi. Hlídka neměla dalekohled. Záchranných člunů bylo málo.
Refrakce nepřepisuje tento řetězec selhání. Doplňuje ho o odpověď na jednu konkrétní otázku: proč hlídka spatřila ledovec tak pozdě, přestože noc byla jasná a viditelnost se zdála dobrá. Bez falešného horizontu by ledovec pravděpodobně vystoupil z pozadí o něco dříve. Stačilo by to k odvrácení srážky? To už je spekulace, ale i několik desítek sekund navíc mohlo znamenat rozdíl mezi čelním nárazem a vyhnutím.
Co z toho plyne pro dnešní námořníky
Superlomivost světla nad mořem nezmizela. Britská zpráva z roku 1992 konstatuje, že mírná superrefrakce je nad oceánem přítomna téměř vždy, protože odpařování vytváří pokles vlhkosti těsně nad hladinou. Výraznější jevy hrozí při bezvětří, ve vysokých zeměpisných šířkách a nad studeným mořem, tedy přesně tam, kde dodnes plují lodě kolem ledovců.
Moderní námořní předpisy s tím počítají, byť ne pod názvem „titanický efekt“. Pravidlo o bezpečné rychlosti výslovně pracuje s viditelností a limity radaru. Radarové kurzy IMO učí, že abnormální refrakce může zkreslit nejen optický, ale i radarový horizont. A pravidlo stálé hlídky vyžaduje sledování zrakem, sluchem i všemi dostupnými přístroji současně.
Titanic zůstává připomínkou toho, jak křehký je řetězec mezi bezpečností a katastrofou. Maltinova teorie do něj přidává jedno další slabé místo, atmosféru, která tu noc nehrála férově.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková