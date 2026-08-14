Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Viditelnost před srážkou Titaniku mohla zhoršit optická iluze nad hladinou oceánu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Britský historik Tim Maltin tvrdí, že v noci potopení Titaniku vytvořila teplotní inverze nad Atlantikem falešný horizont, který zamaskoval ledovec i zmátl posádku blízké lodi Californian.
Viditelnost před srážkou Titaniku mohla zhoršit optická iluze nad hladinou oceánu

Viditelnost před srážkou Titaniku mohla zhoršit optická iluze nad hladinou oceánu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Chybná trasa vozu přivedla Františka Ferdinanda před atentátníka Gavrila Principa
Chybná trasa vozu přivedla Františka Ferdinanda před atentátníka Gavrila Principa
Útok lehké brigády u Balaklavy ovlivnil nepřesně předaný a špatně pochopený rozkaz
Útok lehké brigády u Balaklavy ovlivnil nepřesně předaný a špatně pochopený rozkaz

Stačilo pár neurčitých slov na kousku papíru a jedno gesto rukou, aby 673 britských jezdců zamířilo na...

Ženy s infarktem posílají lékaři domů 7× častěji než muže. Problém je v jednom slově
Ženy s infarktem posílají lékaři domů 7× častěji než muže. Problém je v jednom slově

Vědecké stanovisko American Heart Association z února 2026 poprvé systematicky popisuje, proč urgentní...

Alexandr Makedonský nikdo neprohrál. Stačilu mu před každou bitvou udělat jednu jedinou věc a soupeře doslova roznesl
Alexandr Makedonský nikdo neprohrál. Stačilu mu před každou bitvou udělat jednu jedinou věc a soupeře doslova roznesl

Makedonská armáda 4. století př. n. l. nebyla jen sbírka statečných mužů. Byl to první profesionální...

Fyzici ochladili atomy na téměř absolutní nulu a čas se zastavil. Znovu plynul, až když rostla entropie
Fyzici ochladili atomy na téměř absolutní nulu a čas se zastavil. Znovu plynul, až když rostla entropie

Fyzik z Birminghamu vytvořil z 24 000 atomů rubidia uzavřený „minivesmír“ a ukázal, že pořadí dějů v něm...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.