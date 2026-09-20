Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč

Ještě loni jsem chodil v poledne do restaurace jako většina kolegů. Pak jsem si jeden týden schovával všechny účtenky a sečetl, kolik naši rodinu stojí jídlo venku. To číslo mě posadilo. Od té doby vařím doma a poslední oběd pro čtyři jsem pořídil za částku, za kterou by v hospodě dostal talíř sotva jeden z nás.
Oběd pro čtyři za cenu jednoho talíře v hospodě
Vařil jsem obyčejné kuřecí rizoto se zeleninou. Do hrnce přišla kuřecí stehna, rýže, mražená zeleninová směs, cibule, česnek a nakonec hrst nastrouhaného sýra. Porce vystačily pro čtyři a suroviny mě dohromady vyšly zhruba na 150 korun. Na jednoho strávníka to dělá necelých 40 korun. Nikdo od stolu nevstal hladový a děti si dokonce přidávaly.
Teď to srovnejte s obědem venku. Za obyčejné polední menu dnes v Česku zaplatíte v průměru přes 200 korun a tahle hranice padla vůbec poprvé letos. V Praze a středních Čechách se ceny šplhají ke 210 korunám. Kdyby naše čtyřčlenná rodina vyrazila do podniku, účet by se snadno přehoupl přes 800 korun. Doma jsem za stejné množství jídla utratil pětinu.
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Rozdíl přehledně shrnuje následující tabulka:
Cena za Oběd doma Oběd v restauraci jednoho strávníka necelých 40 Kč přes 200 Kč (Praha a střední Čechy atakují 210 Kč) čtyřčlennou rodinu zhruba 150 Kč přes 800 Kč Kde se schovávají největší úspory
Nejdražší položka na talíři je skoro vždycky maso. Zařaďte proto přes týden dva až tři bezmasé dny s čočkou, luštěninami nebo bramborami a útrata za suroviny znatelně klesne. Takový oběd pro čtyři vyjde citelně levněji než ten s masem.
Bezmasé dny a sezonní zelenina srazí útratu za suroviny nejvíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hodně pomáhá i chytrý nákup:
sezonní zeleninu pořídíte za pár korun; maso se vyplatí brát ve slevě a rovnou po porcích zamrazit; u trvanlivých základů jako rýže, mouka nebo luštěniny se vyplatí sáhnout po velkém balení, po přepočtu na kilo vyjde citelně líp než drobné; ušetří i domácí přílohy: vlastní bramborová kaše, knedlíky nebo placky vyjdou levněji než ty kupované. Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
A nemusíte kvůli tomu předělat celý život. Pár bylinek za oknem nahradí drahé kořenící směsi, kohoutková voda ušetří za balenou a nedojedené jídlo se druhý den promění v novou porci místo toho, aby skončilo v koši. Právě zbytečné vyhazování bývá největší tichý žrout rodinného rozpočtu.
Za rok ušetříte klidně na dovolenou
Denní úspora vypadá skromně, za rok se ale sečte do slušné sumy. Za obědy v restauraci utratí člověk kolem 4 300 korun měsíčně. S vlastní krabičkou se roční úspora vyšplhá ke 30 000 korunám.
„Kdo je střídá, dá za krabičkový oběd průměrně 75 korun,” spočítal pro Blesk.cz ekonom Lukáš Kovanda. Vegetariánská krabička vyjde přibližně na 60 korun, za tu s masem počítejte spíš s 90. Není divu, že krabičku dnes do práce nosí přes polovinu Čechů a vaření venku si necháváme na výjimečné chvíle.
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Restaurace se pomalu stává luxusem pro zvláštní příležitost. Ušetřené peníze přitom nemusí ležet ladem. Za rok se z nich složí letní dovolená, nový spotřebič do kuchyně nebo pořádná rezerva pro případ, že by přišel horší měsíc.
Aby vaření nezabralo celý den
Tajemství není v tom trávit u sporáku hodiny. Stačí si v neděli večer rozmyslet, co bude celý týden na stole, a podle toho nakoupit. Nebudete pak v obchodě bezradně přemýšlet, co uvařit, ani z nouze házet do košíku předražený polotovar, který doma stejně nikdo nesní.
Druhá vychytávka je vařit s předstihem a rovnou do zásoby. Uvařené kuře se dá roztáhnout na několik jídel, z kostí zbyde vývar a z obraného masa třeba salát nebo náplň do placek. Co uvaříte navíc, zamrazíte a máte oběd po ruce ve chvíli, kdy se vám k plotně nechce.
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Od chvíle, kdy jsem přestal obědvat venku, mi v peněžence každý měsíc zůstává znatelně víc. A rodina se u stolu nají líp než z restauračního menu.
Zdroje: https://www.pluxee.cz/blog/ceny-obedu-cr-2026/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-restaurace-hospody-zdrazuji-poledni-munu-za-200-korun-cesi-setri.html, https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/831191/cesi-si-obedy-nosi-z-domova-usetrena-castka-sokuje-spocitali-experti.html, https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-levne-jidelnicek-na-tyden-pro-ctyrclennou-rodinu-levne-a-chutne-83141, https://magazin.recepty.cz/clanky/skromna-vyzva-uvarte-pro-celou-rodinu-do-50-kc-za-chod-1134.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-usetrit-na-jidle-30000218.html