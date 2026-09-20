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Spotřebuje až 4krát víc energie než pračka. Tenhle kuchyňský žrout mají Češi zapnutý nonstop

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Když doma řešíte vysoké účty za elektřinu, jako první padne podezření na pračku, troubu nebo sušičku. Skutečný rekordman ale tiše bzučí v koutě kuchyně a na rozdíl od ostatních spotřebičů...
Spotřebuje až 4krát víc energie než pračka. Tenhle kuchyňský žrout mají Češi zapnutý nonstop

Spotřebuje až 4krát víc energie než pračka. Tenhle kuchyňský žrout mají Češi zapnutý nonstop

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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