Spotřebuje až 4krát víc energie než pračka. Tenhle kuchyňský žrout mají Češi zapnutý nonstop

Když doma řešíte vysoké účty za elektřinu, jako první padne podezření na pračku, troubu nebo sušičku. Skutečný rekordman ale tiše bzučí v koutě kuchyně a na rozdíl od ostatních spotřebičů se nikdy nevypne. Řeč je o lednici s mrazákem. Právě ta dokáže za rok spolykat mnohem víc proudu než pračka, kterou pouštíte jen několikrát týdně.
Na její tichý zvuk jsme si zvykli natolik, že spotřebič vlastně přestaneme vnímat. A přesně proto uniká pozornosti pokaždé, když se doma hledá viník vysokého vyúčtování.
Proč o účtu rozhoduje spotřebič, který skoro nevnímáte
Rozhoduje hlavně čas, po který spotřebič běží. Pračka má sice vysoký příkon, jenže jede pouhých pár hodin týdně. Lednice pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, celý rok bez jediné přestávky. I malá spotřeba se za tolik hodin nasčítá do překvapivě velkého čísla.
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Ukazuje to jednoduché srovnání. Žehlička nebo mikrovlnka mají v provozu mnohem vyšší odběr než lednice, jenže je zapnete vždy jen na chvíli, takže se na účtu skoro neprojeví. U lednice je to obráceně. Bere si málo, zato pořád.
Chlazení proto v běžné domácnosti tvoří klidně až pětinu celého účtu za elektřinu. Žádný jiný spotřebič v kuchyni není zapnutý pořád, a tak se lednici v součtu nikdo nevyrovná.
Stará lednice utáhne víc než pračka a myčka dohromady
Rozhodující je stáří spotřebiče. Moderní kombinovaná lednice třídy A si za rok vezme kolem 108 kilowatthodin. To je paradoxně méně, než spotřebuje běžná pračka, která se ročně dostane zhruba na 130 až 155 kilowatthodin.
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Úplně jiný příběh je patnáct až dvacet let stará lednice. Takový kus spolyká klidně 500 až 600 kilowatthodin ročně, u velkých nebo amerických modelů i víc. Proti pračce s roční spotřebou okolo 150 kilowatthodin je to až čtyřnásobek. Starý mrazák nebo lednice tak často seberou víc elektřiny než pračka a myčka dohromady.
Rozdíly ve spotřebě přehledně shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Moderní lednice třídy A kolem 108 kWh Běžná pračka zhruba 130 až 155 kWh Stará lednice (stáří 15 až 20 let) 500 až 600 kWh
Za tím rozdílem stojí technologie. Starší modely nemají beznámrazový systém, hůř těsní a jejich kompresor se musí spouštět častěji a běžet déle. Novější áčkové lednice se naopak umí přizpůsobit tomu, jak je používáte, a zbytečně netočí kompresor naprázdno.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě Starší lednice bez beznámrazového systému zarůstají ledem, hůř těsní a spotřebují mnohem víc elektřiny než nové úsporné modely. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik vás to stojí a kdy se vyplatí výměna
Když si čísla přepočítáte na peníze, rozdíl začne bolet. Provoz staré lednice se při dnešní ceně kolem šesti korun za kilowatthodinu vyšplhá i ke třem a půl tisícům korun ročně. Úsporný nový model přitom vyjde jen na několik stovek.
Výměna letitého spotřebiče za úspornou třídu A tak dokáže srazit náklady zhruba o dva tisíce korun každý rok. U spotřebiče, který v kuchyni vydrží deset i patnáct let, se taková investice postupně vrátí.
Velkou část téhle spotřeby přitom spolyká mrazicí část. Pokud mrazák skoro nevyužíváte, samostatná lednice bez něj má výrazně nižší odběr a na provozu se to hned pozná.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší koření do polévky. Má ho v kuchyni skoro každá česká domácnost Jak srazit spotřebu, i když novou lednici nekupujete
Ne každý si může dovolit hned pořídit nový model. Spoustu elektřiny ušetříte i u té staré, když ji přestanete nutit k práci navíc.
Nejvíc lidí si škodí tím, kam lednici postaví. Kus stojící u sporáku, trouby nebo radiátoru musí chladit o poznání víc a spotřeba vyskočí až o třetinu. Stejná past číhá na starý mrazák přestěhovaný z chladné chodby nebo sklepa do vytopené kuchyně.
Pomůže i několik dalších drobností:
Pravidelně odmrazujte. Stačí tenká vrstva ledu a spotřeba povyskočí o víc než desetinu. Neotvírejte dveře zbytečně dlouho. Teplotu uvnitř nastavte rozumně bez zbytečného podchlazování. Držte ji rozumně zaplněnou, v poloprázdné i namačkané lednici chladí hůř. Přečtěte si také: Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle konvici, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 5 000 Kč
Každá z těchto drobností ubere kus z ročního účtu.
Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.ossel.cz/spotreba-lednice/, https://www.ossel.cz/spotreba-pracky/, https://www.elektrina.cz/spotreba-a-prikon-domacich-spotrebicu-lednice-televize-pc-pracka, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/