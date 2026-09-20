Plná myčka a nádobí pořád špinavé? Stačí vyčistit 1 malé sítko, o kterém většina lidí neví

Dáte nádobí do myčky, spustíte program a večer vytahujete talíře, které jsou pořád mastné na omak. Na příborech ulpívají drobečky, sklenice mají bílý závoj a z vnitřku to nepříjemně zavání. V takové chvíli napadne skoro každého, že se spotřebič chýlí ke konci. Jenže myčka za to většinou vůbec nemůže. Chyba bývá v jedné nenápadné části na jejím dně, kterou spousta lidí za celá léta ani nevzala do ruky.
Proč nádobí zůstává špinavé, i když myčka běží
Každá myčka čistí nádobí vodou, kterou dokola nabírá a znovu rozstřikuje. Aby se do ní nedostávaly zbytky jídla, zachytává je filtr. Když se filtr zanese, voda přestane pořádně proudit a drobky, mastnota i zbytky omáček se s ní vrací zpátky na talíře. Nádobí se pak fakticky myje ve staré, špinavé vodě.
Ucpané sítko přitom stojí za většinou situací, kdy nádobí z myčky vyleze zašlé, mastné nebo pokryté povlakem. Ještě než začnete shánět opraváře, vyplatí se podívat přesně sem.
Přečtěte si také: Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný tuk a trojobal je křupavý ještě druhý den Kde to malé sítko vlastně je
Filtr sedí na dně myčky, většinou uprostřed poblíž odtoku. Schovaný je pod spodním košem, takže dokud ho jednou nevytáhnete, ani nevíte, že tam je. Právě proto na něj tolik domácností roky zapomíná.
Vypadá jako krátký plastový válec a většinou se skládá z několika dílů, které do sebe zapadají: hrubší válcová část a pod ní jemné ploché sítko. Myčky přitom mívají dva typy filtrů. Samočisticí filtr má v sobě drtič, který zbytky jídla rozmělní a pošle rovnou do odtoku, takže péči skoro nepotřebuje, jen za provozu vydává víc hluku. Ručně čištěný filtr se sítkem si musíte pravidelně vyndat a umýt sami. Jestli máte doma model s drtičem, nebo sítko na ruční čištění, napoví vám příručka od výrobce.
Filtr myčky je krátký plastový válec s jemným sítkem, který se skládá z několika dílů a schovává se na dně pod spodním košem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak filtr vyndat a vyčistit za pár minut
Vyndání i vyčištění filtru zvládnete v těchto krocích:
Nejdřív myčku vypněte a nechte vychladnout, ať uvnitř není horká voda. Vytáhněte spodní koš, abyste se dostali až na dno. Filtrem pootočte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho nahoru; pokud nepovoluje, nepoužívejte hrubou sílu, nejspíš ho drží pojistka nebo je stočený do jiné polohy. Vyjmuté díly od sebe oddělte a propláchněte pod teplou tekoucí vodou. Na mastnotu a zaschlé usazeniny vezměte měkký kartáček nebo houbičku, poslouží i vysloužilý zubní kartáček; hodně zanesené sítko se pustí líp po chvíli namočení ve vlažné vodě s pár kapkami octa. Největší pozornost si zaslouží jemná část sítka, zachytí se v ní totiž i mikroskopické zbytky, které hrubší filtr klidně propustí. Nechte stranou drátěnky, kovové škrabky i silné čističe, plastovým dílům a gumovému těsnění by spíš uškodily. Po umytí filtr opláchněte, vraťte na místo a pootočením ho zajistěte, aby seděl pevně a neklepal se, protože špatně usazeným filtrem nečistoty proklouznou dál do stroje. Jak často čistit a jak zabránit zanášení Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
Jak často se sítku věnovat, závisí hlavně na tom, jak moc myčku zatěžujete. Když jede každý den v plné rodině, je rozumné filtr kontrolovat klidně jednou týdně. V domácnosti, kde se myje jen občas, obvykle stačí zhruba jednou za měsíc. Dobrým signálem k akci je i zápach, voda stojící na dně nebo drobky na čerstvě umytém nádobí.
Zanášení navíc dokážete pořádně zpomalit. Před vložením do myčky z talířů setřete větší zbytky jídla rovnou do koše, klidně jen hranou příboru. Předmývat nádobí pod tekoucím kohoutkem není potřeba, stačí odstranit to hrubé. Čím míň zbytků do myčky pošlete, tím míň se toho ve filtru usadí.
Když ani čistý filtr nepomůže
Někdy sedí viník o kousek dál. Pokud myčka nemyje dobře i po vyčištění filtru, prohlédněte ostřikovací ramena, ty otočné vrtule, které stříkají vodu na nádobí. Do jejich drobných trysek se snadno zaklíní tvrdá nečistota a proud vody pak stříká mimo nádobí. Otvory opatrně pročistěte párátkem nebo tenkým drátkem a rameno propláchněte.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě
Ještě jedna věc na závěr. Když saháte do prostoru pod filtrem, buďte opatrní. Bývají tam zaklíněné ostré skleněné úlomky nebo tvrdé zbytky, které při letmém pohledu do útrob myčky snadno přehlédnete. Do toho prostoru proto nikdy nezajíždějte poslepu holou rukou, radši si navlékněte gumovou rukavici a nejdřív se tam podívejte. Odměnou za pár minut práce vám bude nádobí, které z myčky vyjede zase čisté a lesklé.
Zdroje: https://www.voxly.cz/jak-vycistit-filtr-mycky/, https://www.candy-home.com/cs_CZ/blog/jak-vycistit-mycku/, https://www.finishinfo.cz/pruvodce-mytim/pece-a-udrzba-mycky/filtr-v-mycce-a-jak-ho-cistit/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/cisteni-mycky-filtrace-trysky/, https://www.nasezahrada.com/myje-vase-mycka-spatne-5minutovy-postup-nadobi-zase-nablyska/