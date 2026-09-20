Tuhle chybu dělají Češi s lednicí. Účet za elektřinu kvůli ní roste až o 900 Kč

Lednice s mrazákem patří k nenápadným spotřebičům. Stojí v koutě, tiše bručí a běží pořád dokola, ráno, v noci i o dovolené. Právě proto si málokdo všimne, že se na stěnách mrazáku pomalu usazuje led. Většina lidí zpozorní teprve ve chvíli, kdy nejde dovřít zásuvka. To už ale bílá vrstva několik měsíců potichu zvedá účet za elektřinu.
Led na stěnách funguje jako kožich
Chladnička i mrazák drží nastavenou teplotu tím, že odvádějí teplo pryč. Aby to fungovalo, musí chlad z výparníku snadno pronikat do vnitřního prostoru. Námraza tomu ale překáží. Vrstva ledu na stěnách se totiž chová jako zimní kabát. Drží chlad při sobě a do vnitřního prostoru ho pouští jen neochotně.
Kompresor to pozná a spíná častěji i na delší dobu, aby ztrátu chladu dohnal. Výsledkem je vyšší spotřeba a zároveň větší opotřebení celého spotřebiče. Platí přitom jednoduchá úměra. Čím silnější vrstva ledu, tím hůř mrazák chladí a tím víc proudu spotřebuje.
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Podle energetického rádce E.ON zvednou už tři milimetry ledu spotřebu mrazáku zhruba o třetinu. Centimetr silná vrstva ji podle ČEZ dokáže vyhnat až o tři čtvrtiny nahoru. Jde přitom čistě o provoz mrazicího oddílu, zbytek spotřeby domácnosti v tom není zahrnutý.
Vezměme samostatný mrazák se spotřebou kolem 200 kilowatthodin za rok, což je běžná hodnota. Při dnešní ceně kolem 6 korun za kilowatthodinu vyjde jeho roční provoz zhruba na 1 200 korun. Tři milimetry ledu k tomu přidají kolem 360 korun. Centimetr silná vrstva znamená klidně 900 korun ročně navíc. U starších a energeticky náročnějších modelů roste přirážka ještě výš.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vrstva ledu Nárůst spotřeby Přibližná přirážka za rok tři milimetry zhruba o třetinu kolem 360 korun centimetr až o tři čtvrtiny kolem 900 korun Proč mrazák namrzá rychleji, než byste čekali Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
Led se nebere odnikud, na svědomí ho má vlhkost ve vzduchu. Při každém otevření dvířek se dovnitř dostane kus teplejšího vzduchu, ten u ledových stěn odevzdá vodní páru a ta na nich přimrzne. Kdo do mrazáku kouká často a dlouho, vrstvu ledu si tím jen rychleji krmí.
K rychlejšímu namrzání přispívá i pár dalších věcí: – rozvařená kuchyň plná páry, hlavně když se doma často vaří; – guma na dvířkách, která už netěsní nebo ztvrdla a pouští dovnitř pokojový vzduch; – horké nebo neuzavřené jídlo, ze kterého se odpařuje voda rovnou na stěny; – nacpaný vnitřek, ve kterém vzduch nemá kudy proudit.
Kdy je čas sáhnout po odmrazení
Odmrazit mrazák aspoň jednou nebo dvakrát ročně by mělo patřit k základní údržbě. Pustit se do toho se vyplatí už u vrstvičky kolem půl centimetru, protože i tenký led spotřebu znatelně zvedne. Čekat, dokud led nezačne fyzicky vadit, se nevyplácí.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě Pravidelné odmrazení aspoň jednou nebo dvakrát ročně udrží spotřebu mrazáku na uzdě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mrazák většinou dá sám najevo, že je čas. Poznáte to podle zamrzlých zásuvek, které nejdou pořádně dovřít, podle silné bílé vrstvy uvnitř nebo podle kompresoru, který běží hlučněji a častěji než dřív. Přesto se k odmrazování většina lidí nemá a odkládá ho, dokud led fyzicky nepřekáží. Jenže to už spotřebič dávno bere víc elektřiny, než by musel.
No Frost mrazák led vůbec nepustí
Kdo se odmrazování chce zbavit nadobro, může sáhnout po modelu s technologií No Frost. Ten uvnitř rozhání vzduch ventilátorem a přebytečnou vlhkost odvádí ven, takže led na stěnách vůbec nevzniká. Odmrazování pak odpadá a spotřeba zůstává po celou dobu vyrovnaná.
Samotný mrazicí oddíl přitom u kombinované lednice tvoří zhruba třetinu až polovinu celkové spotřeby, takže se o něj vyplatí pečovat. Pokud máte doma starší kus, který i po odmrazení bere výrazně víc než dnešní úsporné modely, časem se vrátí i pořízení nového. Tak či tak, pár minut věnovaných odmrazování je nejlevnější způsob, jak mrazáku ulevit.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/centimetr-namrazy-v-mrazaku-zvedne-ucet-za-elektrinu-o-75-vetsina-cechu-ji-nechava-narust-klidne-na-pet-702710, https://energozrouti.cz/clanek/vyplati-se-odmrazovat-mrazak-kazdy-mesic-zjistili-jsme-kolik-energie-stara-namraza-opravdu-stoji, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://mnd.cz/novinky/spotrebu-elektriny-zvysuji-spotrebice-v-pohotovostnim-rezimu-i-namraza-v-lednici-ci-mrazaku-doporuceni-od-mnd-zni-nezapominejte-na-zbytecne-zrouty-energie