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Tuhle chybu dělají Češi s lednicí. Účet za elektřinu kvůli ní roste až o 900 Kč

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Lednice s mrazákem patří k nenápadným spotřebičům. Stojí v koutě, tiše bručí a běží pořád dokola, ráno, v noci i o dovolené. Právě proto si málokdo všimne, že se na...
Tuhle chybu dělají Češi s lednicí. Účet za elektřinu kvůli ní roste až o 900 Kč

Tuhle chybu dělají Češi s lednicí. Účet za elektřinu kvůli ní roste až o 900 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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