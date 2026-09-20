Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med

Skoro každá domácnost má ve spíži sklenici s medem. Málokdo ale tuší, že o jeho kvalitě napoví jediný pohyb rukou. Stačí sklenici obrátit dnem vzhůru a chvíli sledovat. Jeden signál prozradí, že se místo poctivého medu ve spíži skrývá levná napodobenina.
Otočte sklenici a sledujte jedinou bublinu
Test zvládnete u regálu i doma ve spíži. Obraťte sklenici víčkem dolů a sledujte vzduchovou kapsu, která se předtím držela nahoře u uzávěru. V hustém, kvalitním medu stoupá vzhůru líně a pomalu. Když se naopak žene vzhůru rychle jako v kompotu nebo ve šťávě, je med až podezřele řídký.
Právě řídkost je ta jedna věc, které si máte všimnout. Poctivý med obsahuje málo vody, proto je hustý a tažný. Vyšší obsah vody znamená med nezralý nebo naředěný.
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Rychlost bubliny prozradí jen jedno, kolik je v medu vody. Nejčastější dnešní podvod tak zůstane schovaný. Falšovatelé přidávají levné cukerné sirupy z rýže, pšenice nebo cukrové řepy a ty umí hustotu medu věrně napodobit. Taková sklenice se tváří poctivě a bublina v ní stoupá normálně.
Proto se včelaři i potravináři shodují na jednom, dokonalá domácí zkouška neexistuje. Po sítích běhají desítky návodů, jak med prověřit kápnutím do studené vody, namočením ubrousku nebo zapálenou zápalkou, jejich vypovídací hodnota je ale sporná. Chytře přislazený med stejně odhalí až rozbor v laboratoři. Otočená sklenice poslouží jako první filtr, spolehlivý důkaz ale sama nedá.
Zkrystalizovaný med patří do koše? Velký omyl
Spousta lidí sáhne ve spíži po sklenici, uvidí ztuhlou zrnitou hmotu a odepíše ji jako starou nebo zkaženou. Přitom cukernatění patří k tomu nejlepšímu, co se pravému medu může přihodit.
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Krystalizace je naprosto přirozený děj. Za tuhnutím stojí dva hlavní cukry, glukóza se sráží do jemných zrníček, kdežto fruktóza zůstává tekutá. Jejich poměr rozhoduje, jak rychle med ztuhne. Řepkový bývá zrnitý už za pár týdnů, akátový vydrží tekutý celé měsíce. Zrnitá struktura tak spíš potvrzuje, že držíte med bez zbytečných zásahů.
Zrnitá krystalizace je přirozený znak pravého medu bez zbytečných zásahů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud sklenice naopak drží průzračnou tekutou podobu podezřele dlouho, bývá za tím příměs sirupu nebo silné zahřátí, které z medu vypálí to nejcennější, tedy enzymy. Ztuhlou sklenici proto neházejte do koše. Chcete-li ji vrátit do roztíratelné podoby, postavte ji do teplé vody kolem čtyřiceti stupňů a počkejte, až zrníčka zmizí.
Nejvíc prozradí etiketa, původ a cena
Když pomineme laboratoř, nejvíc se dozvíte z obalu. Přečtěte si i zadní stranu, tedy složení a původ, ne jen velký nápis med na přední etiketě. Podezřelé jsou nejasně popsané směsi a všechno, kde je k medu přidaný cukr nebo dochucovadla. Napoví i cena, výrazně levnější med bývá spíš varováním než výhrou.
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Nově pomáhá i legislativa. Od 14. června 2026 platí přísnější evropská pravidla označování a na obalu už nesmí být jen mlhavé ze zemí EU a mimo EU. Musí tam být konkrétní země původu, u směsí všechny v sestupném pořadí podle podílu. Nejjistější je stejně nákup přímo od místního včelaře.
Nejčastější signály shrnuje tabulka:
Signál Pravý med Podezřelý med Bublina po otočení stoupá vzhůru pomalu žene se vzhůru rychle Hustota hustý a tažný řídký, vyšší obsah vody Krystalizace časem přirozeně ztuhne zůstává dlouho čirý a tekutý Etiketa konkrétní země původu nejasné směsi, přidaný cukr Falešného medu je v regálech víc, než čekáte
Že nejde o pár černých ovcí, ukázala rozsáhlá evropská kontrola. Koordinovaná akce Evropské komise From the Hives prověřila stovky vzorků dovezeného medu a u 46 procent z nich vzniklo podezření na falšování cukernými sirupy. Výsledky se zveřejnily v roce 2023. Zdraví to většinou neohrozí, jde ale o okrádání zákazníků i včelařů.
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Problém se nevyhýbá ani českým regálům. Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos prověřila 37 vzorků medu a patnáct z nich neprošlo. Inspektoři naráželi na nepravdivě uvedený původ i cizí látky, které do medu nepatří.
Jistotu na první pohled nezaručí žádný jednotlivý trik. Poskládejte si obrázek z víc věcí, jak med teče, jestli zkrystalizuje, co je na etiketě a odkud pochází. A když můžete, kupujte tam, kde víte, čí ruce med stáčely.
Zdroje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/food-fraud-how-genuine-your-honey-2023-03-23_en, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/konec-oznaceni-z-eu-a-mimo-eu-na-obalech-medu-musi-byt-uvadena-zeme-puvodu-374601, https://www.medarek.cz/blog/serial-o-medu-jak-poznat-kvalitni-med/, https://www.ireceptar.cz/hobby/jak-poznat-domaci-med-test-v-obchode/, https://www.vcelarstvispacek.cz/blog/proc-med-krystalizuje/, https://zpravy.tiscali.cz/vcelari-prozradili-jak-poznat-pravy-med-jeden-rozsireny-mytus-vas-mozna-prekvapi-674945