Vytřete troubu touto věcí z lednice. Připečený tuk pak setřete hadrem jako prach

Připečená mastnota na dně trouby a zaschlé cákance na skle patří k nejotravnějším částem úklidu. Drahé spreje často nezaberou a drhnutí drátěnkou zabere klidně celý večer. Přitom pomocník, který připálený tuk změkčí skoro sám, nejspíš leží ve dveřích vaší lednice hned vedle jogurtu.
Ta věc z lednice je obyčejný citron
Řeč je o citronu. Spousta domácností ho drží v lednici celou zimu kvůli čaji a chřipkové sezoně, ale stejně dobře poslouží jako čistič. Klíčová je kyselina citronová, kterou dužina i slupka obsahují. Ta rozkládá tuk a zároveň pohlcuje pach, který se do trouby zažere po smaženém jídle nebo tučné pečeni.
Kyselina citronová z dužiny i slupky citronu rozkládá mastnotu a pohlcuje zapečený pach v troubě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když citron zahřejete, jeho účinek se znásobí. Z vody se šťávou stoupá horká pára s jemnou kyselinou, která se dostane i pod nánosy, na které běžný hadr nestačí. Žádná agresivní chemie, žádné výpary, které by vám v troubě zůstaly do příštího pečení.
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Připálený tuk v troubě způsobuje i potíže, které nejsou na první pohled vidět. Usazená vrstva brání rovnoměrnému ohřevu, takže se jídlo peče nerovnoměrně a spotřebuje víc energie. Starý tuk navíc při zahřátí uvolňuje pachy, které se přenášejí do dalších pokrmů.
„Starý tuk se může dokonce i vznítit,“ varuje Jana Neuszerová, odbornice značky MORA. To je hlavní důvod, proč se čištění nevyplatí odkládat donekonečna. Horká citronová pára tenhle nános změkčí zevnitř, takže ho pak setřete jedním tahem hadru, jako byste stírali prach.
Jak na to krok za krokem
Postup zvládne opravdu každý.
Do žáruvzdorné misky nalijte zhruba půl litru vody a přidejte šťávu ze dvou citronů i s vymačkanými půlkami a slupkami. Misku postavte doprostřed trouby. Troubu zapněte na 120 až 150 °C a nechte odpařovat asi třicet minut. Potom ji vypněte, ale dvířka ještě deset minut nechte zavřená, ať pára dokončí práci. Až vnitřek vlažně vychladne, projeďte ho vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Uvolněná mastnota sjede téměř sama a odolnější místa můžete přetřít přímo rozříznutou půlkou citronu. Když je připečenina stará, přidejte jedlou sodu Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě
Na letité, do černa spečené nánosy samotná pára někdy nestačí. V tom případě smíchejte citronovou šťávu s jedlou sodou zhruba v poměru jedna ku jedné, až vznikne roztíratelná pasta. Naneste ji na zašpiněná místa a nechte působit aspoň patnáct minut, u nejhorších vrstev klidně přes noc. Ráno pak stačí vlhkým hadříkem setřít.
Nejhůř se čistí stěny a horní část trouby. Čisticí směs po nich steče dřív, než stihne cokoli rozpustit, a tak i sem pošlete páru: v misce smíchejte vodu a citronovou šťávu jedna ku jedné, nahřejte troubu ke 200 °C a počkejte, až se odpaří. Změklé nánosy pak setřete.
Čemu se u čištění vyhnout
Pár zásad vám ušetří poškrábaný smalt i zbytečnou práci.
Troubu čistěte vždy až vychladlou, ať se nespálíte. Ocelové drátěnky nechte ve skříňce, na smaltu i na skle totiž zanechají rýhy. Vnitřek zase nikdy nezaplavujte vodou, ať nenateče k elektronice. Při práci s kyselinou i sodou se hodí gumové rukavice. U trouby s katalytickými panely nebo samočisticím povrchem se držte doporučení výrobce. Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě
Nejlepší je nenechat špínu vůbec zestárnout. Plech ideálně chraňte pečicím papírem a vnitřek přetřete vlhkým hadrem, dokud je trouba po pečení ještě vlažná, protože čerstvé cákance zmizí během chvilky. Když si krátké odpaření citronu zařadíte do pravidelného úklidu zhruba dvakrát měsíčně, na velké drhnutí už nejspíš nedojde.
Zdroje: https://www.mora.cz/rada/jak-vycistit-troubu/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/cisteni-trouby-soda-ocet-citron-navod-triky/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-sklo-v-troube/, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-vycistit-mastnou-troubu-citron/, https://www.toprecepty.cz/clanky/3854-babske-rady-jak-vycistit-troubu-staci-citron-jedla-soda-voda-a-bily-ocet-pozor-musime-dat-jen-na-spravne-kombinace/, https://www.kondice.cz/zivot/trouba-cisteni-citron/