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Kamila nechala rodiče zaplatit svatbu. Na konci dne s nimi přestala mluvit

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Svatba je jedinečná událost, které předchází mnoho plánování a radost. Kamila ale na tento den vzpomíná jako na ten nejhorší, který kdy zažila.
Svatební dvojice

Svatební dvojice

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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