Evička našla vedle letiště krabici se 4 štěňátky. Když se dozvěděla příběh o jejich původu, zachvátil ji smutek i zlost zároveň

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Evička našla vedle letiště krabici se 4 štěňátky. Když se dozvěděla příběh o jejich původu, zachvátil ji smutek i zlost zároveňPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Nález opuštěných štěňat vyvolal povyk na sociálních sítích. Když se komunita lidí dozvěděla, že pejsky jen tak někdo odhodil na letišti, jejich reakce byly pobuřující.
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Zdroj: Fotografie: Andrey from Russia / Creative Commons / Attribution 2.0
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