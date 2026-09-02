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Evička našla vedle letiště krabici se 4 štěňátky. Když se dozvěděla příběh o jejich původu, zachvátil ji smutek i zlost zároveň

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Nález opuštěných štěňat vyvolal povyk na sociálních sítích. Když se komunita lidí dozvěděla, že pejsky jen tak někdo odhodil na letišti, jejich reakce byly pobuřující.
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Zdroj: Fotografie: Andrey from Russia / Creative Commons / Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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