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Policista matce řekl, že neumí vychovat syna. Ten kluk má čtyři roky a chtěl se vyčůrat v parku

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Dennívýzva
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Jelikož se jejímu synovi chtělo moc čůrat, nechala jej vymočit v parku. Za to ale dostala od přísných policistů pokutu.
matka a syn

matka a syn

Zdroj: Depositphotos
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