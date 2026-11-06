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Volební komise v Brně chybovala, napočítala o 525 hlasů více. Výsledky soud nezměnil

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Dennívýzva
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Krajský soud v Brně odhalil při přezkumu říjnových komunálních voleb v městské části Brno-Vinohrady závažné pochybení jedné z okrskových volebních komisí. Nahlásila o zhruba 500 platných hlasů víc, než kolik lidé skutečně odevzdali.
Volební komise v Brně chybovala, napočítala o 525 hlasů více. Výsledky soud nezměnil

Volební komise v Brně chybovala, napočítala o 525 hlasů více. Výsledky soud nezměnil

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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