GTA 6 na PC dřív, než se čekalo? Rockstar má kvůli umělé inteligenci nový problém

Foto: Magnific
GTA 6 se má na konzolích objevit už 19. listopadu, majitelé počítačů však stále nemají potvrzené datum vydání. Rockstar Games se dlouhodobě drží strategie, kdy nejprve dokončí konzolové verze a teprve později nabídne hru také na PC. Tentokrát mu ovšem může plány zkomplikovat technologie, kterou ještě před několika lety prakticky nikdo nepovažoval za hrozbu pro podobně rozsáhlé hry. Podle bývalého technického ředitele Rockstar North Obbeho Vermeije by se totiž někdo mohl pokusit převést konzolovou verzi GTA 6 na počítače pomocí generativní umělé inteligence.
Vermeij o této možnosti promluvil v rozhovoru pro magazín Rock Paper Shotgun. Připustil, že kdyby dnes pracoval ve vedení Rockstaru, možnost neoficiálního PC portu by ho znepokojovala. Taková verze by pravděpodobně nedosahovala kvality originálu, ale přesto by mohla připravit vydavatele Take-Two Interactive o část budoucích prodejů.
Bývalý vývojář zároveň upozornil, že nemá žádné interní informace o současných plánech Rockstaru. Jeho úvaha proto nepředstavuje potvrzení dřívějšího vydání PC verze, ale upozornění na riziko, které by mohlo změnit dosavadní strategii společnosti.
Neoficiální GTA 6 by mohlo stát desetitisíce dolarů
Převést rozsáhlou konzolovou hru na počítače rozhodně neznamená zadat několik příkazů chatbotu a počkat na hotový výsledek.
GTA 6 obsahuje obrovské množství vzájemně propojených systémů, od vykreslování herního světa přes fyziku až po umělou inteligenci jednotlivých postav. Vývojáři navíc musejí řešit specifické vlastnosti hardwaru, paměťové nároky a stabilitu celé hry.
Vermeij přesto považuje za pravděpodobné, že současné generativní nástroje už dokážou s podobnými úkoly významně pomoci. Výsledek by ale vyžadoval dlouhou práci a mimořádně nákladné využívání AI modelů. Jen za jejich provoz by podle jeho odhadu mohly padnout desítky tisíc dolarů v tokenech, tedy jednotkách, podle kterých poskytovatelé těchto služeb účtují zpracovávané vstupy a výstupy.
Nejde přitom o cenu ověřeného projektu, ale o Vermeijův odhad hypotetického pokusu. Ani vysoké náklady však podle něj nemusejí být překážkou. GTA patří mezi nejsledovanější herní značky a možnost spustit šestý díl na počítači před oficiálním vydáním by mohla motivovat technické nadšence i skupiny zabývající se reverzním inženýrstvím.
Důležité je také rozlišovat mezi skutečným převodem původní hry a jejím napodobením. Generativní AI může pomáhat s analýzou programového kódu nebo vytvářením jeho alternativních částí, sama o sobě však nezaručuje funkční port. Výsledný software by musel správně zpracovávat původní herní data a fungovat na odlišné platformě. K tomu se přidávají technické překážky spojené se zabezpečením konzolí a autorskými právy.
Žádná taková plně funkční neoficiální PC verze
GTA 6 zatím nebyla věrohodně doložena. Vermeij tedy nevaruje před existujícím produktem, nýbrž před možností, že se hranice technicky proveditelného postupně posouvají. GTA
Foto: Magnific
Rockstar si nechával PC hráče čekat dlouhé měsíce
Obavy z neoficiálních portů jsou zajímavé především ve spojení s historií samotného Rockstaru. Grand Theft Auto V vyšlo na PlayStation 3 a Xbox 360 v září 2013, zatímco počítačová verze dorazila až 14. dubna 2015. Hráči na PC tak čekali přibližně devatenáct měsíců.
Podobný postup studio zvolilo u Red Dead Redemption 2. Konzolová verze se objevila 26. října 2018 a vydání pro PC následovalo 5. listopadu 2019, tedy více než rok poté.
Takové rozdělení vývoje má své důvody. Konzole nabízejí pevně daný hardware, zatímco počítačová verze musí fungovat s velkým množstvím procesorů, grafických karet a dalších konfigurací. Oddělené vydání umožňuje vývojářům soustředit se nejprve na jednu skupinu platforem. Rockstar navíc může každé vydání podpořit samostatnou marketingovou kampaní.
Právě tento zavedený model by podle Vermeije mohla generativní AI narušit. Pokud by se neoficiální kopie dokázala objevit výrazně před dokončením PC verze, vydavatel by musel řešit nejen porušování autorských práv, ale také možné ztráty zákazníků. U tak očekávané hry by ani technicky nedokonalá alternativa nemusela zůstat bez zájmu.
Na druhou stranu není jisté, zda by podobný projekt vůbec uspěl. Moderní konzolové hry používají rozsáhlé zabezpečení a automaticky vytvořený kód může obsahovat chyby, jejichž odstranění zabere další čas. Oficiální port navíc musí nabídnout odpovídající výkon, stabilitu a podporu různých počítačových sestav.
Rockstar zatím potvrdil GTA 6 pouze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S s vydáním 19. listopadu 2026. Termín PC verze stále nezveřejnil a nijak nepotvrdil, že by kvůli generativní AI hodlal svou strategii změnit.
Zdroj:
https://arstechnica.com/gaming/2026/11/could-potential-ai-clones-of-gta-vi-force-a-quicker-official-port
https://www.rockstargames.com/VI
https://www.rockstargames.com/newswire/article/25o2411812a31k/grand-theft-auto-v-is-now-available-for-pc