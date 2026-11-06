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GTA 6 na PC dřív, než se čekalo? Rockstar má kvůli umělé inteligenci nový problém

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Rockstar zatím neoznámil datum vydání GTA 6 pro PC. Podle bývalého technického ředitele studia však může situaci změnit umělá inteligence. Neoficiální port by sice stál desetitisíce dolarů, přesto očekává, že se o něj někdo pokusí.
GTA 6 na PC dřív, než se čekalo? Rockstar má kvůli umělé inteligenci nový problém

GTA 6 na PC dřív, než se čekalo? Rockstar má kvůli umělé inteligenci nový problém

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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