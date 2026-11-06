Z ONEMANSHOW: The Movie Kazma vyhodil scénu za pět milionů a muž šel s tyčí na terminál plný peněz

ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima ONEMANSHOW: The Movie, FOTO: © Bontonfilm, distr. FTV Prima
Když internetový tvůrce Kazma ohlásil svůj celovečerní projekt ONEMANSHOW: The Movie (2023), sliboval obrovský filmový experiment propojený se skutečnou hrou o 22 milionů korun. Kvůli utajovanému natáčení trénoval herectví a na place pak bez ostychu vyškrtl scény, které stály astronomické částky. V kinech film lámal rekordy a zároveň zažíval historické propady, a to vše s netradiční ochranou proti pirátům. Hra o peníze přímo v kině
Přísně utajovaný projekt propojuje příběh z plátna s realitou. Snímek divákům představuje velkou výzvu, do které se mohli sami aktivně zapojit. S každou zakoupenou vstupenkou dostali návštěvníci kina herní kartičku, která sloužila k pokusu o otevření obřího trezoru s milionem dolarů, zamčeného na pražském výstavišti v Holešovicích. Film fungoval jako návod k rozluštění tajné šifry napsané na betonovém monumentu, který tvůrci postavili poblíž Lysé nad Labem.
Tvůrci projektu se na samotnou hru připravili velmi důkladně. Podle pravidel dokonce ani sám Kazma neznal správný desetimístný kód k terminálu. Různí lidé sestavovali jednotlivé části šifry, aniž by věděli, co dělají ostatní, a konečné řešení celého rébusu zůstalo v zapečetěné obálce u notáře. Soutěž o pohádkovou částku zažila kuriózní moment, když jeden z hráčů dorazil k trezoru s kovovou tyčí a zkoušel se k penězům dostat násilím, protože věřil, že mu to radí jedna ze scén ve filmu. Poškozený terminál se naštěstí brzy opravil, agresivní hráč se omluvil a Kazma mu vše odpustil. Časový limit pro výhru vypršel v září 2023, přičemž kód nikdo neuhodl a peníze zůstaly nedotčeny.
Tvrdý herecký trénink a vystřižené kasino
Kazma k práci před kamerou přistupoval s respektem. Zaplatil si tříměsíční herecké kurzy, kde trénoval až čtyři hodiny denně. Velmi náročnou výzvu přestavoval hned obří úvodní záběr. Kamera prolétá prostory luxusního večírku zcela bez střihu a Kazma se v jedné chvíli ukáže na dvou odlišných místech zároveň. Během jediného záběru musel sprintem přeběhnout zadní nádvoří do auta a cestou se bleskově svléknout, aby na určené místo dorazil rychleji než kamera.
Ne všechny snahy se ale dostaly na plátno. Tvůrci například strávili dva celé natáčecí dny v kasinu se stočlenným štábem, což produkci stálo rovných pět milionů korun. Kazma však tyto scény při konečném střihu z dramaturgických důvodů nemilosrdně vyhodil. Celý filmový štáb navíc musel během natáčení řešit drsný střet s realitou. Jeden z členů štábu, Jakub Jánovec, nešťastně zemřel. Tvůrci mu do závěrečných titulků umístili krátký nekrolog a věnovali část výdělku rodině.
Protitah proti pirátům a zástup u kin
Distributoři na rekordní nápor v kinech vůbec nebyli připraveni. Obrovský předprodej lístků donutil multikina přidávat stále další a další sály. Během premiérového víkendu zaznamenal film největší českou návštěvnost všech dob. Navázání na hru nutilo řadu diváků kupovat lístky opakovaně a projekt za sebou vzápětí zanechal i druhý český rekord. Během druhého víkendu mu návštěvnost spadla o 79 %, což je u českých filmů absolutní historický propad.
Aby se tajný obsah nedostal nelegálně na internet, autoři vložili do obrazu speciální ochranné artefakty proti pirátům a diváky na tuto technologii před promítáním česky a anglicky upozornili. Na plátně si mimo jiné zahrál majitel pozemku, na kterém Kazma ve filmu zakopal auto, a jako Martin Davídek z Afriky přiletěl i Lubor Dědič, který kdysi Kazmovi reálně pomohl a směl snímek zhlédnout jako úplně první člověk.
Film ONEMANSHOW: The Movie uvede Prima COOL v pátek 6. listopadu od 20:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd).