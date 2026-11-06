V Hradci nad Moravicí hořel altán. Hasiči uchránili majetek za 50 milionů

V Hradci nad Moravicí hořel altán. Hasiči uchránili majetek za 50 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Hradci nad Moravicí hořel altán. Hasiči uchránili majetek za 50 milionůZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 06.11.2026 18:34
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