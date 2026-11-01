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B-47 letěl na cvičení. Cestou ztratil skutečnou pumu u rodinného domu

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V březnu 1958 vypadla z B-47E puma Mark 6 bez jaderného jádra. Výbuch její běžné trhaviny přesto zničil dům Greggových a zranil šest lidí.
Zelená puma Mark 6 se žlutými pruhy a ocasními plochami na muzejním stojanu.

Zelená puma Mark 6 se žlutými pruhy a ocasními plochami na muzejním stojanu.

Zdroj: Wilson44691 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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