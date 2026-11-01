B-47 letěl na cvičení. Cestou ztratil skutečnou pumu u rodinného domu

Dne 11. března 1958 vypadla z amerického bombardéru B-47E puma Mark 6 a dopadla poblíž domu rodiny Greggových v Jižní Karolíně. Jaderné jádro v ní nebylo, běžná trhavina však explodovala. Dům byl prakticky zničen a šest lidí utrpělo zranění.
Greggovým nezasáhl dům nepřátelský nálet. Jejich vlastní armáda nad krajem prováděla let v době míru. Po výbuchu zůstalo poničené stavení, zničená auta a velký kráter. Podle
Florence County Museum exploze dokonce posunula dům ze základů. Zpráva, že nešlo o jaderný výbuch, popisovala zásadní rozdíl v rozsahu katastrofy. Rodině ale střechu nad hlavou nezachránila.
Puma přitom nespadla přímo na dům.
Letecká fotografie amerického letectva z následujícího dne zachycuje kráter odděleně od budov Greggových. Na popsaném snímku má hlavní dům označení „a“, garáž „b“ a dílna „c“. Právě jejich vzájemná poloha ukazuje, proč je přesnější mluvit o zničení domu výbuchem poblíž než o zásahu střechy padající bombou.
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B-47E odstartoval ze základny Hunter v Georgii ve skupině čtyř letounů. Let patřil ke cvičení Operation Snow Flurry, během něhož měly bombardéry nacvičovat úkoly v zámoří. Na palubě přesto nesly skutečné zbraně. Cvičný charakter mise tedy neznamenal, že v pumovnici leží jen lehká maketa.
Pumu nad Mars Bluff ztratil bombardér B-47E při letu ze základny Hunter. Tento dochovaný B-47 v Kansas Aviation Museum je jiný stroj. Balon Greyjoy / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Krátce po startu se ukázalo, že pojistný kolík závěsu pumy nezapadl do správné polohy. Velitel vyslal navigátora Bruce Kulku dozadu, aby problém prověřil.
Muzejní rekonstrukce nehody uvádí, že se Kulka při snaze vytáhnout výš omylem chytil mechanismu nouzového odhozu.
Několikatunová puma se uvolnila a dopadla na zavřená vrata pumovnice. Ta její hmotnost neudržela. Kulka se dokázal zachytit a zůstal v letounu, Mark 6 ale padala k zemi.
Souhrn amerického ministerstva obrany, zpřístupněný v projektu Broken Arrow, uvádí letovou výšku 15 000 stop, přibližně 4 600 metrů.
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Označení „neozbrojená jaderná puma“ může mást. Neznamená prázdný obal ani cvičnou náhradu bez ničivé náplně. Mark 6 obsahovala také konvenční trhavinu, tedy látku, jejíž exploze je chemická. Jaderné jádro představovalo jinou část zbraně. V pumě, která dopadla do Mars Bluff, chybělo.
Jaderný výbuch proto nenastal. Při nárazu ovšem vybuchla běžná trhavina. Oficiální souhrn výslovně zaznamenává její detonaci, škody na majetku a zranění lidí na zemi. To je rozdíl mezi dvěma otázkami, které se v podobných příbězích snadno slijí: zda zbraň vyvolala jadernou reakci a zda vůbec explodovala. V Mars Bluff byla odpověď na první záporná a na druhou kladná.
Podobné rozlišení je potřeba i u
havárie rakety Titan II u Damascus, při níž vybuchl nosič, zatímco jeho jaderná hlavice nikoli. Nejde o stejný mechanismus nehody. Společná je zkušenost, že zabránit jadernému výbuchu ještě neznamená zabránit zkáze celého zařízení nebo jeho okolí. Chybějící jaderné jádro z pumy Mark 6 neudělalo neškodnou maketu. V Mars Bluff po dopadu vybuchla její konvenční náplň; fotografie zachycuje muzejní exemplář. Clemens Vasters from Viersen, Germany / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Šest zraněných a stopy, které zůstaly
Zraněno bylo pět členů rodiny Greggových a jejich příbuzná Ella Daviesová. Historik Clark Rumrill v
rekonstrukci pro American Heritage popisuje, že všichni skončili v nemocnici. Ella tam zůstala přes noc, ostatní mohli po ošetření odejít. Nikdo při nehodě nezahynul.
Stejná rekonstrukce připomíná, že tři dívky si před výbuchem hrály v dětském domku poblíž budoucího kráteru. Ještě před pádem pumy se přesunuly jinam. Dětský domek výbuch rozmetal. Tento drobný časový odstup je pro osud rodiny podstatnější než působivá čísla o ničivé síle jaderných zbraní, která se této exploze vůbec netýkají.
B-47 se vrátil na základnu. Greggovým návrat k původnímu životu tak snadno nešel: z venkovského domu se nakonec odstěhovali do Florence. Jejich případ se liší od pozdějšího
pádu dvou pum u Goldsboro, kde se vede spor především o bezpečnostní rezervu jaderných pojistek. V Mars Bluff jsou ničivé následky konvenční exploze doložené přímo.
Rodina později věnovala úlomky pumy místnímu muzeu. Vedle archivních fotografií tak existují i hmotné pozůstatky zbraně, která měla sloužit k odstrašení vzdáleného protivníka a místo toho zničila domov v Jižní Karolíně.
Zdroje fotografií Puma Mark 6 v muzeu amerického letectva: Wilson44691 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Bombardér B-47 Stratojet v Kansas Aviation Museum: Balon Greyjoy / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Muzejní Mark 6 v expozici: Clemens Vasters from Viersen, Germany / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno