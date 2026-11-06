Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůž

Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůžPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůžZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 06.11.2026 19:01
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