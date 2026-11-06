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Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůž

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Dennívýzva
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Policisté varují před šestatřicetiletou ženou, která při převozu k lékaři utekla záchranářům. Má sebevražedné sklony, je nebezpečná a může u sebe mít nůž.
Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůž

Policie pátrá po ženě, která utekla záchranářům. Je nebezpečná a může mít nůž

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 19:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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