Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky

Šest nových dílů vyjde 19. ledna 2027, potvrdil Netflix na svém webu
Tudum. Datum prozrazuje i krátký teaser, který na jeho konci ukazuje přímo na obrazovce. Je to přesně tři roky od chvíle, kdy první řada Modrookého samuraje vyšla.
Netflix seriál prodloužil už v prosinci 2023, sotva dva měsíce po premiéře, a to u něj zrovna není běžné. Animák pak získal cenu Emmy za nejlepší animovaný pořad a
anime fanoušci ho dodnes řadí vedle Castlevanie k tomu nejlepšímu, co streamovací gigant v animaci natočil. Zajímavostí je, že přestože vypadá jako japonské anime, animovalo ho francouzské studio Blue Spirit. Foto: Netflix O čem bude 2. řada Modrookého samuraje?
Mizu, které hlas propůjčuje
Maya Erskine, je mistryně meče smíšeného původu a v Japonsku období Edo kvůli svým modrým očím celý život skrývá, kým je. Jejím cílem je pomsta mužům, kteří jí zničili život. Ve 2. řadě se proto vydává do Londýna, kde hledá poslední dva muže, kteří by mohli být jejím otcem.
Podzimní barvy Japonska vystřídají šedé ulice anglické metropole.
„Londýn roku 1657 měl kvetoucí podsvětí, což se k našemu japonskému příběhu skvěle hodí,“ řekli Tudumu tvůrci seriálu Amber Noizumi a Michael Green. Mizu se podle nich bude muset protlouct puritánskou společností, která pálila ženy jako čarodějnice, zavírala divadla a hospody a dokonce zakázala Vánoce. Kdo Mizu zná, tuší, že se jí to líbit nebude.
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Poprvé tak bude hrdinka vyčnívat jako jediná Asiatka v moři bílých tváří. A zjistí, co znamená být ženou v jedné z nejtvrdších dob anglických dějin.
„Mizu je přírodní živel. Bereme nestabilní prvek, hodíme ho do vratké rovnováhy a čekáme na řetězovou reakci,“ popsali tvůrci, co nás čeká.
Netflix už v srpnu ukázal první upoutávku, v níž Mizu po bouřlivé plavbě dorazí do Londýna zahaleného smogem a v přeplněné krčmě vytasí meč. Nový krátký teaser na ni navazuje a na konci konečně prozradí přesné datum.
Kdo se v Modrookém samurajovi vrátí a kdo přibude?
Kromě Mayi Erskine se vrátí i
Brenda Song jako Akemi, Darren Barnet jako Taigen a Masi Oka jako dobrosrdečný Ringo. Nově se přidá Jonathan Pryce, kterého si diváci pamatují z Koruny nebo Hry o trůny. Namluví postavu jménem Old Violet. Dál přibudou Joel Kim Booster jako kněz Ando a Sherry Cola jako Kuma.
Proč to trvalo tak dlouho? Tvůrci se fanouškům rovnou omluvili a vysvětlili, že Řím taky nepostavili za den. A totéž podle nich platí pro Londýn 17. století. Celý tým prý svět seriálu nejdřív dlouho studoval a pak ho tvořil tah štětcem po tahu. Web
What's on Netflix už v srpnu připomínal, že navrhnout celé nové obsazení evropských postav zabralo spoustu času. Foto: Netflix A jak Modrookého samuraje hodnotí Češi?
Čeští diváci si první řadu zamilovali.
Na ČSFD má od více než čtyř tisíc diváků skvělých 89 %. „Po dlouhé době se nebojím dát plný počet,“ napsal jeden z uživatelů a vyzdvihl animaci, odvážné scény i hudbu. Další ho chválí jako parádní cestu za pomstou, „která se nebojí násilí ani nahoty“, a rovnou ho staví vedle Castlevanie.
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Dobrá zpráva je i to, že na konec příběhu už nebudeme čekat dalších pět let. Netflix potvrdil, že Mizuina cesta za pomstou vyvrcholí v roce 2028.
„Od první epizody jsme věděli, jak Mizuina cesta skončí. Jen jsme nevěděli, jestli budeme mít to štěstí ji tam dovést,“ svěřili se tvůrci. Dotáhnout seriál přesně podle plánu je podle nich v televizi vzácnost.
Druhá řada seriálu Modrooký samuraj vyjde na Netflixu 19. ledna 2027. Do té doby je dost času dát si první řadu znovu, a kdo ji ještě neviděl, nemá na co čekat. Foto: Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix, ČSFD