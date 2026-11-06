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Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky

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Mizu tentokrát vytáhne meč v zakouřené londýnské krčmě, ne v zasněženém Japonsku. Netflix po třech letech ukázal teaser k 2. řadě animovaného seriálu Modrooký samuraj (Blue Eye Samurai) a prozradil i přesné datum premiéry. Na co se můžeme těšit?
Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky

Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 19:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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