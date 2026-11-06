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Uvidíš všechno je zaslouženým fenoménem. Fascinující zážitek nabídne něco jiného, než čekáte

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Do českých kin vstupuje film, o jehož existenci ještě před dvěma měsíci nikdo nevěděl, za tu dobu už se ale stal jedním z největších fenoménů tohoto roku. Uvidíš všechno (You Can See Everything) už se nyní díky famózním americkým tržbám řadí mezi komerčně nejúspěšnější dokumenty všech dob, jenž se stal navíc u mladé generace virální senzací a nadšené divácké i kritické ohlasy z něj už nyní dělají poměrně silného oscarového favorita. Dokáže tedy snímek s tak zvučnou reputací naplnit vysoká očekávání?
Uvidíš všechno je zaslouženým fenoménem. Fascinující zážitek nabídne něco jiného, než čekáte

Uvidíš všechno je zaslouženým fenoménem. Fascinující zážitek nabídne něco jiného, než čekáte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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