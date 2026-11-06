Uvidíš všechno je zaslouženým fenoménem. Fascinující zážitek nabídne něco jiného, než čekáte

Do českých kin vstupuje film, o jehož existenci ještě před dvěma měsíci nikdo nevěděl, za tu dobu už se ale stal jedním z největších fenoménů tohoto roku. Uvidíš všechno (You Can See Everything) už se nyní díky famózním americkým tržbám řadí mezi komerčně nejúspěšnější dokumenty všech dob, jenž se stal navíc u mladé generace virální senzací a nadšené divácké i kritické ohlasy z něj už nyní dělají poměrně silného oscarového favorita. Dokáže tedy snímek s tak zvučnou reputací naplnit vysoká očekávání?
Snímek se zaměřuje na nechvalně známou podvodnici Elizabeth Holmes – ženu, která byla nazývána „novým Stevem Jobsem“. Tedy dokud se neukázalo, že její společnost Theranos je postavena na lži a její průlomový vynález analýzy z kapky krve nefunguje a ani k tomu nemá nijak blízko. Holmes ale tak dlouho tahala veřejnost, ale zejména akcionáře a pacienty za nos, až si za to vysloužila odsouzení k 11 letům vězení a mediální obraz dokonalé manipulátorky. Do soukromí této ženy dostal v posledních týdnech před nástupem za mříže přístup tým dokumentaristy a komika Nathana Fieldera, jenž se tak za pomoci režijního parťáka Lance Oppenheima snaží rozlousknout její tajemnou osobnost a pevně budovanou image.
Psaní této recenze je do velké míry nevděčné, protože by bylo vůbec nejlepší, kdybyste si před zhlédnutím o dokumentu vůbec nic nečetli a prostě hned vyrazili do kina. Ostatně i samotné tvůrčí duo prosí diváky, aby o snímku prozrazovali co nejméně a nekazili tak zážitek dalším lidem. Právě ona nevědomost a nepředvídatelnost celého počinu je jednou z jeho nejsilnějších stránek a základním kamenem velmi výjimečného a fascinujícího zážitku.
Film plný překvapení
Uvidíš všechno se totiž postupně vydává jiným směrem, než byste původně čekali, a nabízí velmi komplexní a vrstevnatý počin hned o celé řadě témat v čele s manipulací, vztahy či mediálním obrazem. Dokument toho ale skrývá pod povrchem mnohem víc a dokáže prakticky všechny načrtnuté motivy doťuknout do silných a mrazivých point či emocionálních konfrontací. Fielder navíc znovu prokazuje své výjimečné pozorovatelské schopnosti, kdy se pokládáním a opakováním často až banálních otázek dostává svým „subjektům“ pod kůži a předkládá jedinečnou psychologickou sondu, která vám dokonale zamotá hlavu a chvílemi nebudete vědět, co si o ní myslet.
Společně s Oppenheimem pak tyto situace proměňuje do dokonale vycizelovaného celku, který svou formou stírá hranice mezi dokumentárním a hraným filmem a v jedné chvíli dokáže v divákovi vyvolat řadu protichůdných emocí. Tvůrčí dvojice dokáže mistrovsky vystihnout mrazivost, ale také naprostou absurditu jednotlivých situací, takže se chce člověku smát, i když mu jde zároveň nepříjemné mrazení po zádech.
Jedinečný zážitek
Oppenheim díky svým větším filmařským zkušenostem (letos od něj v kinech uvidíme ještě komerčně úspěšný Primetime) dodává filmu špičkovou audiovizuální péči a společně s Fielderem dodává snímku vypravěčský koncept, jenž dává počinu háv takřka sofistikovaného psychologického thrilleru. Jen zde vás výsledek uhrane více než v případě většiny hrané konkurence.
Tvůrci nejdříve předkládají publiku klasické prvky true crime dokumentu, aby je následně začali svým hravým a rýpavým způsobem podvracet. Vždy v době, kdy navíc divák začne přemýšlet, o čem snímek ještě v následujících minutách bude, dokáží autoři dokonale přehodit výhybku a přijít s netušeným směrem či dalším tématem, které se na celou kauzu Elizabeth Holmes dívá zase z jiné perspektivy. Díky své nepředvídatelnosti, hravosti a celkové komplexnosti si tak dokument v klidu obhájí i svou macatou tříhodinovou stopáž, v níž ale není ani minuta navíc.
Víc už ale o Uvidíš Všechno opravdu není fér prozrazovat. Provokativní i podvratný počin toho totiž nabízí mnohem více, než možná příznivci true crime příběhů očekávají. Na otázky, které tu čekáte, nakonec vůbec nedostanete odpověď, to ale nejspíš ani nebylo možné. Místo toho totiž nabízí daleko propracovanější studii a psychologický rozbor řady silných témat, výtečně dotažené linky prakticky všech přítomných postav i nečekané, ale velmi silné a emotivní vyústění, díky němuž bude divák nad snímkem přemýšlet ještě dlouho po zhlédnutí.
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