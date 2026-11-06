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Ornella Koktová míří na titulku Playboye? Po Hradě dráždí nabídkou odhalit své tělo!

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Ornella Koktová (33) nechala manžela Josefa Koktu (69) doma s dětmi a vyrazila na pořádně žhavý večírek! Na Playboy party v blízkosti Pražského hradu dorazila ve skvělé náladě a exkluzivně pro Aplausin.cz prozradila, že má pro krásné ženské křivky slabost už od dětství. Dokonce připustila, že by se sama jednou mohla objevit na stránkách slavného pánského magazínu. A nezůstalo jen u sexy témat! Promluvila také o ženách, které útočí na jiné, a neodpustila si pořádně ostrý vzkaz.
Ornella Koktová na Playboy párty na Pražském hradě.

Ornella Koktová na Playboy párty na Pražském hradě.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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