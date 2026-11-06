Ornella Koktová míří na titulku Playboye? Po Hradě dráždí nabídkou odhalit své tělo!

Ornella Koktová vynesla odvážný outfit na Playboy párty! Lela Vémola a Ornella Koktová na Playboy párty. Lela Vémola a Ornella Koktová. Ornella Koktová na Playboy párty na Pražském hradě. Hvězdy Playboy párty! Ornella Koktová. Dekolt Koktové byl opět nepřéhlednutelný Foto z natáčení klipu Jana Bendiga, kde si Ornella Koktová zahrála pořádnou potvoru. Ornella Koktová v poslední době zhubla. Manželé Koktovi. Ornelle to vždy sluší
Ornella Koktová (33) nechala manžela Josefa Koktu (69) doma s dětmi a vyrazila na pořádně žhavý večírek! Na Playboy party v blízkosti Pražského hradu dorazila ve skvělé náladě a exkluzivně pro Aplausin.cz prozradila, že má pro krásné ženské křivky slabost už od dětství. Dokonce připustila, že by se sama jednou mohla objevit na stránkách slavného pánského magazínu. A nezůstalo jen u sexy témat! Promluvila také o ženách, které útočí na jiné, a neodpustila si pořádně ostrý vzkaz.
Ornella Koktová si po pracovně nabitých dnech dopřála večer ve společnosti. Zatímco doma se o děti staral její manžel Josef Kokta, trojnásobná maminka vyrazila na Playboy party v atraktivním prostředí nedaleko chrámu svatého Víta. A jak sama přiznala, slavný magazín jí rozhodně není cizí. „Playboy se mi líbí v podstatě odmala, což možná někoho překvapí, ale mně se líbí sexy ženské křivky. Umím ocenit krásu žen,“ svěřila se exkluzivně redakci Aplausin.cz. Kromě ženské krásy ji ale zlákalo také samotné prostředí. „Pražský hrad, to má své kouzlo,“ dodala. Ornella v Playboyi?
Přestože je Ornella maminkou tří dětí, rozhodně se nebojí mluvit o své ženskosti a sebevědomí. Když přišla řeč na možnost nafotit odvážné snímky pro Playboy, překvapivě tuto variantu vůbec nevyloučila. „Cítím se moc hezky aktuálně ve svém těle. A vlastně na jednu stranu by to bylo hezké zakonzervovat v nějakých hezkých fotkách,“ přiznala. Zároveň ale připustila, že v ní stále hlodají pochybnosti. „Přece jenom jsem máma tří dětí. Ale na druhou stranu, kdyby to bylo vkusné, ale furt taky sexy, tak možná by to i šlo,“ naznačila.
Ačkoliv Ornella zatím žádné konkrétní focení nepotvrdila, myšlenku rozhodně nezavrhuje. „Já si myslím, že budu v pohodě, i když mi bude pětatřicet. Každý věk má něco do sebe. Uvidíme. To je určitě na nějakou delší debatu a jednání, pokud k tomu dojde,“ vysvětlila. Fanoušci se tak možná jednou dočkají Ornelly v úplně jiné podobě, než na jakou jsou zvyklí. Ornella si nebrala servítky
Během rozhovoru přišla řeč také na rivalitu mezi známými ženami a veřejné útoky na sociálních sítích. Ornella má v tomto směru naprosto jasno. „Když se nějaká žena obuje do druhé ženy, tak má hlavně problém sama se sebou,“ prohlásila bez servítek. Sama prý dokáže ocenit nejen ženskou krásu, ale také inteligenci a sílu. Za své ženské idoly označila například Sophii Loren a Monicu Bellucci. „Myslím si, že by lichotky neměly chodit jenom od mužů, ale že i ženy navzájem by se měly podporovat,“ dodala.
Ornella se zároveň vrátila k nedávnému představení pokračování své dokumentární série Ornella Life, kam tentokrát pozvala především své věrné sledující. Jejich reakce ji podle vlastních slov doslova dojaly. „Bylo to pro mě čest je uvítat v reálu, potkat se s nimi, popovídat si s nimi. Oni mi přinesli i plno dárků, takže jsem z toho byla až dojatá,“ svěřila se. Radost jí dělají také první ohlasy na pokračování jejího projektu. A zatímco se její soukromí opět dostává do centra pozornosti, Ornella ukazuje, že se nebojí ani odvážnějších výzev. Bude další z nich právě titulní stránka Playboye? Zdroj: Aplausin.cz