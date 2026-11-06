Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

První případ Sherlocka Holmese ho spojil s českým králem. Dopis pocházel z papírny v Chebu, která vyhořela v roce 1904

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V roce 1891 vydal britský spisovatel Arthur Conan Doyle povídku Skandál v Čechách. Svému detektivovi vložil do případu pravý papír z Chebu.
Ilustrace z povídky Skandál v Čechách.

Ilustrace z povídky Skandál v Čechách.

Zdroj: FOTO:Sidney Paget (1860 - 1908), Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:35

Reklama
Další články z kroniQa
Falešní příslušníci VB přepadli auto s výplatou a zastřelili těhotnou pokladní. Prozradila je Volha a záznam z vrátnice
Falešní příslušníci VB přepadli auto s výplatou a zastřelili těhotnou pokladní. Prozradila je Volha a záznam z vrátnice
Vykradl desítky obchodů a léta unikal policii. Koudela si jako první český lupič nechal plastickou operací změnit tvář
Vykradl desítky obchodů a léta unikal policii. Koudela si jako první český lupič nechal plastickou operací změnit tvář

Kasař Josef Koudela vykradl desítky trezorů a před pražskými detektivy ho chránila plastika obličeje. Z...

Mladá matka nechala v únoru 1993 doma dvě děti a zmizela. Její tělo pak našli na střeše vlastního domu
Mladá matka nechala v únoru 1993 doma dvě děti a zmizela. Její tělo pak našli na střeše vlastního domu

V únoru 1993 zmizela ve Frýdku-Místku třicetiletá matka dvou dětí Marie Přivřelová. Po třech týdnech...

Zběhlý voják Martin Roháč se stal nejhorším vrahem v našich zemích. Kanibalismus jej měl ochránit před dopadením
Zběhlý voják Martin Roháč se stal nejhorším vrahem v našich zemích. Kanibalismus jej měl ochránit před dopadením

Krvavé vražedné tažení zběhlého vojáka Martina Roháče v 16. století si vyžádalo 59 obětí. Nejhorší český...

Maďaři před 70 lety prosili Čechy o pomoc proti sovětským tankům. Praha místo toho posílala do Budapešti zbraně a agenty
Maďaři před 70 lety prosili Čechy o pomoc proti sovětským tankům. Praha místo toho posílala do Budapešti zbraně a agenty

Ráno 4. listopadu 1956 vjely do Budapešti sovětské tanky. Maďaři marně prosili o pomoc, československý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.