Platíte za Netflix, HBO i Disney+ najednou a většinu času sledujete jen jednu službu. Existuje chytřejší způsob, jak ušetřit tisíce ročně

Sečtěte si to: Netflix od 259 Kč, HBO Max Standard za 259 Kč a Disney+ Standard za 219 Kč. Dohromady 737 Kč měsíčně, tedy 8 844 Kč ročně, a to v nejlevnějších tarifech. Podle studie Kantar pro Asociaci producentů v audiovizi přitom uživatelé placených streamovacích služeb v Česku utrácejí v průměru 347 Kč měsíčně, přestože využívají průměrně 3,4 platformy. Pokud si tedy platíte všechny tři velké služby současně, vaše útrata může být více než dvojnásobná oproti běžnému českému průměru. Právě tady se nabízí možnost ušetřit, aniž byste se museli vzdát oblíbeného obsahu. Stačí změnit jeden návyk.
Proč platíte za tři služby, když sledujete jednu
Problém není v tom, že by jedna streamovací služba byla příliš drahá. Jde o to, že tři zdánlivě přijatelné platby pravidelně odcházejí z účtu, i když v některých měsících na dvou platformách nespustíte jediný titul. Dvě třetiny dospělé české populace sledují alespoň jednu placenou platformu, to ale neznamená, že každý měsíc aktivně využívají všechny své předplacené služby.
Zkuste si jednoduchý test: projděte si historii sledování a bankovní výpis za posledních šedesát dní. Pokud jste na některé platformě za tu dobu nedokoukali ani jeden titul, zvažte, zda ji potřebujete dál platit.
Netflix ve své zprávě za třetí čtvrtletí 2026 otevřeně mluví o „zlepšování monetizace“ a o tom, že růst hodnoty služby vytváří prostor pro další zvyšování cen. Disney ve své výroční zprávě zase uvádí růst průměrných výnosů na předplatitele, k němuž přispívají i vyšší maloobchodní ceny. Zvyšování cen tak patří k obchodní strategii streamovacích platforem. O to méně dává smysl platit za službu, kterou právě nevyužíváte.
Rotace předplatných: jednoduchá matematika, velká úspora
Princip je prostý. Místo celoročního souběžného předplácení tří služeb si rok rozdělíte na jednotlivá období: čtyři měsíce Netflix, čtyři měsíce HBO Max a čtyři měsíce Disney+. Při uvedených cenách vás takový plán vyjde na 2 948 Kč ročně. Oproti celoročnímu předplácení všech tří služeb za 8 844 Kč ušetříte 5 896 Kč. U dražších tarifů, jako jsou Netflix Standard, Max Premium a Disney+ Premium, může úspora přesáhnout devět tisíc korun ročně.
Jak na to v praxi:
- Sepište si priority. U každé služby si poznamenejte jeden až dva tituly, které chcete vidět.
- Předplaťte si službu, až když je obsah kompletní. U seriálů s týdenním vydáváním epizod se vyplatí počkat na konec řady a potom si službu zaplatit na jeden měsíc.
- Po zaplacení si hned zrušte automatické obnovení. Přístup vám zpravidla zůstane až do konce zaplaceného období, ale předplatné se vám další měsíc znovu nestrhne.
Netflix lze zrušit kdykoli bez storno poplatku. Disney+ ukončí předplatné ke konci aktuálního fakturačního období. HBO Max umožňuje spravovat předplatné a případně ho znovu obnovit přímo v uživatelském účtu. Z dostupných zdrojů se nepodařilo potvrdit, že by některá z těchto služeb účtovala poplatek za návrat. Největším rizikem je spíše zapomenuté automatické obnovení.
Co ve streamingu nevlastníte: disky, mediatéky a vlastní knihovna
Netflix výslovně upozorňuje, že licencované tituly mohou být v nabídce jen po omezenou dobu a pouze v některých zemích. Předplatné streamovací služby tedy neznamená, že daný film nebo seriál vlastníte. Pokud se k některému titulu pravidelně vracíte, může dávat smysl pořídit si ho na fyzickém nosiči.
Konkrétním příkladem je kompletní 4K kolekce seriálu Hra o trůny, která stojí 4 499 Kč. To odpovídá přibližně sedmnácti měsícům předplatného HBO Max Standard za 259 Kč. Pokud chcete seriál zhlédnout jen jednou, předplatné vyjde levněji. Jestli se k němu ale vracíte každý rok, může se nákup disků postupně vyplatit.
Méně známou alternativou jsou veřejné knihovny. Například Regionální knihovna Teplice provozuje mediatéku s DVD a Blu-ray. Registrace stojí 100 Kč na tři měsíce a samotné nosiče si lze půjčovat zdarma. Podobné služby nabízejí i další české knihovny. U starších filmů a klasických titulů tak můžete získat přístup k obsahu bez pravidelných měsíčních plateb.
Plex a Jellyfin: pro ty, kteří chtějí vlastní „Netflix“
Pokud máte doma legálně získané filmy, například z vlastních disků nebo z obchodů, které umožňují jejich stažení, můžete si z nich vytvořit vlastní knihovnu dostupnou přes domácí síť. Pomocí nástrojů, jako jsou Plex a Jellyfin, si ji můžete uspořádat podobně jako katalog streamovací služby a přehrávat obsah na podporovaných zařízeních.
- Plex nabízí bezplatné funkce pro správu osobní knihovny a přehledné uživatelské prostředí. Některé pokročilé funkce jsou ale dostupné pouze v placené verzi.
- Jellyfin je bezplatný open-source software bez placených prémiových licencí. Vyžaduje však instalaci serveru a úvodní nastavení.
Pro běžného uživatele, který nechce řešit technické detaily, bude nejjednodušší volbou střídání předplatných a případně nákup disků. Plex a Jellyfin jsou vhodnější pro ty, kteří si rádi hrají s domácí technikou a chtějí mít svou sbírku pod kontrolou. Jejich výhodou je, že dostupnost vlastní knihovny nezávisí na tom, které tituly streamovací služby zrovna nabízejí.
Zkušební období? Nečekejte na něj
Netflix výslovně uvádí, že bezplatné zkušební období nenabízí. Disney+ na českém webu zobrazuje placené tarify. U HBO Max se nepodařilo ověřit, zda je aktuálně k dispozici trvalá nabídka bezplatného zkušebního období. Čas od času se mohou objevit časově omezené promoakce nebo nabídky prostřednictvím mobilních operátorů, ale není rozumné na ně spoléhat jako na hlavní způsob úspory.
Skutečná úspora nespočívá v nekonečném hledání bezplatných zkušebních období. Mnohem účinnější je přestat platit za službu, kterou právě nevyužíváte, a znovu si ji předplatit ve chvíli, kdy nabídne obsah, který chcete sledovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík