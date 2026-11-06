Srnka zapadla do bahna a nemohla ven. Hasiči ji zachránili, vykoupali a poslali zpátky do lesa

Zvíře uvízlo tak hluboko, že se vlastními silami nedokázalo dostat ven. Hasiči ho vyprostili během necelé půlhodiny. A tím jejich práce neskončila. Přítomný myslivec požádal, aby srnku před vypuštěním ještě umyli.
Bobík po této informaci zpozorněl. „Takže ona zapadne do bahna, někdo ji vytáhne, vykoupe a ještě pustí domů?“ Ano. „A koupel je součást záchrany?“ Ano. Bobík požádal o přeřazení k hasičům.
V 11:11 přišlo hlášení. V 11:39 byla venku
Oznámení o srnce uvázlé v bahně rybníka Nohavice v obci Zahrádka přijalo operační středisko ve čtvrtek 29. října v 11:11. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Náměště nad Oslavou. Situace byla poměrně jasná. Srnka se dostala do bahnité části rybníka a sama už neměla sílu nebo možnost dostat se zpátky na pevný podklad.
Ve 11:39 bylo hotovo. Zvíře bylo venku. Pan Mňau se podíval na časový údaj. „Dvacet osm minut.“ Ano. „To je rychlejší než některé redakční porady.“ Redakce odmítá komentovat interní procesy.
Bahno vypadá jako zem. Dokud do něj nevstoupíte
Vypuštěné nebo částečně vypuštěné rybníky dokážou vytvořit velmi nepříjemnou past. Povrch může vypadat pevněji, než ve skutečnosti je. Zvíře vstoupí na bahnitou plochu, začne se bořit a každý další krok může situaci ještě zhoršit. Čím víc se snaží dostat ven, tím víc energie spotřebuje. A pokud pod nohama nenajde pevnou oporu, může nakonec zůstat prakticky uvězněné.
U srnčí zvěře je problém o to větší, že má poměrně subtilní končetiny zakončené úzkými spárky. Ty jsou výborné pro pohyb po běžném terénu. V měkkém hlubokém bahně už podstatně méně. Paní Žofie shrnuje: „To, co funguje na louce, nemusí fungovat v rybniční kaši.“
A pak přišla koupel
Po vysvobození byl na místě přítomen také myslivec. A měl ještě jeden požadavek. Srnku bylo potřeba očistit. Takže hasiči zvíře před vypuštěním omyli od bahna. Ano. Celá záchrana tedy měla tři fáze: vyprostit, vykoupat, vypustit. Bobík si zapisuje nový životní standard. Pan Mňau mu ho okamžitě škrtá.
Proč ji vůbec čistit?
Silná vrstva bahna může zvířeti komplikovat pohyb, zatěžovat srst a zbytečně prodlužovat stres po samotném vyproštění. Očištění proto v takové situaci dává praktický smysl. Nešlo o to udělat srnce před návratem do lesa wellness proceduru. Šlo o to poslat ji zpátky v co nejlepší kondici.
Což ovšem nijak nemění fakt, že z pohledu pozorovatele dostala zvířecí verzi služby: bahenní zábal + sprcha + transfer domů. Bobík tento balíček hodnotí velmi vysoko.
Hlavně ji nezkoušet vytahovat sám
Příběh má ještě jednu praktickou pointu. Když člověk uvidí zvíře uvázlé v bahně nebo vodě, první instinkt může být: musím tam za ním. Jenže přesně tím může vzniknout druhý problém.
Bahno, které neudrželo srnku, nemusí udržet ani člověka. A vystresované divoké zvíře navíc může při manipulaci kopnout, prudce sebou trhnout nebo jinak reagovat naprosto nepředvídatelně. Proto je v podobné situaci lepší nepouštět se do improvizovaného hrdinství a zavolat hasiče nebo jinou odbornou pomoc. Pan Mňau tento princip vítá. Bobík namítá, že někdy je potřeba jednat rychle.
Redakční verdikt
Srnka měla ve čtvrtek mimořádně špatný výlet. Vstoupila do bahnité části rybníka. Uvízla. Nedokázala se dostat ven. A musela čekat na hasiče. Ti ji během osmadvaceti minut od přijetí hlášení vysvobodili. Myslivec pak přidal ještě jeden požadavek: před návratem domů prosím umýt. A tak se stalo.
Pan Mňau oceňuje efektivitu zásahu. Paní Žofie oceňuje, že zvíře mohlo být vypuštěno zpět do přírody. Bobík pořád řeší, jestli se po koupeli podával ručník.
A redakce uzavírá: některé hasičské zásahy končí sirénami, rozbitými dveřmi a několika stránkami protokolu. Tenhle skončil čistou srnkou, která odběhla zpátky do lesa. A někdy je přesně takový konec nejlepší zpráva dne.
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Zdroje: HASIČI.CZ – Srnka uvízla v bahně rybníka. Hasiči ji zachránili, omyli a vrátili do přírody [1], zdroj původních informací a fotografií dle HASIČI.CZ: HZS Kraje Vysočina, img ai generated