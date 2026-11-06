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Srnka zapadla do bahna a nemohla ven. Hasiči ji zachránili, vykoupali a poslali zpátky do lesa

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Dennívýzva
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Ve čtvrtek dopoledne se u rybníka Nohavice na Třebíčsku odehrála záchranná akce, která měla všechno: bezmocnou srnku, hluboké bahno, hasiče a nakonec i lázeňskou proceduru před návratem do přírody.
Srnka zapadla do bahna a nemohla ven. Hasiči ji zachránili, vykoupali a poslali zpátky do lesa

Srnka zapadla do bahna a nemohla ven. Hasiči ji zachránili, vykoupali a poslali zpátky do lesa

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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