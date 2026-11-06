Legendární Discoland Sylvie dnes nepoznáte. Z Jonákova klubu jsou byty

Discoland Sylvie, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Discoland Sylvie, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Discoland Sylvie, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Discoland Sylvie, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
V 90. letech představoval libeňský klub Discoland Sylvie absolutní vrchol pražského nočního života. Kontroverzní podnikatel Ivan Jonák vybudoval místo plné nespoutané zábavy, kde se potkávali politici s hudebními hvězdami i vlivnými postavami z mafiánského podsvětí. Legendární diskotéka zažila rychlý vzestup i velmi tvrdý pád provázený nájemnou vraždou. Vzestup nočního impéria
Předtím než Ivan Jonák ovládl
noční scénu, živil se všelijak. Působil jako vyhazovač, popelář, taxikář a chvíli strávil i ve vězení. Podnikatelské impérium začal budovat na počátku 90. let díky zapůjčeným penězům od německého investora. Discoland Sylvie poprvé otevřel své brány v dubnu 1992. Klub neměl tehdy v Česku žádnou konkurenci a rychle se proměnil v centrum nejdivočejší zábavy. Uvnitř se míchaly světy vlivných byznysmenů, pochybných veksláků a tehdejších špiček hudební scény v čele s Karlem Gottem nebo Lucií Bílou. V patře probíhaly bujaré večírky, zatímco spodní část sloužila jako striptýzový klub. pražskou
Majitel s nepřehlédnutelným účesem vybudoval podniku snadno zapamatovatelnou pověst. Rád se projížděl po metropoli v nablýskaném voze obklopený polonahými tanečnicemi a veřejnost provokoval svými exotickými domácími mazlíčky. Ve Stromovce pravidelně venčil medvěda Míšu, v klubu choval aligátora Bohouše a ve vaně mu odpočíval obří hroznýš.
Vražda nepohodlné manželky
S obrovskými zisky začaly přicházet i vážné manželské problémy s manželkou Ludvikou, která vlastnila nezanedbatelný podíl podniku. Dvojice začala žít odděleně a manželka nakonec dospěla k rozhodnutí svůj podíl prodat, což narušilo Jonákovy budoucí plány. Spory vyvrcholily na jaře 1994, kdy Ludviku u jejího stánku se zeleninou zastřelil najatý vrah. O necelé tři měsíce později usilovali útočníci o život i samotnému majiteli Discolandu, kterému po přestřelce ochromila kulka levou část obličeje.
Vyšetřování brzy ukázalo naprosto překvapivé pozadí případu. Vraždu vlastní manželky si tehdy objednal sám podnikatel. Nájemní zabijáci následně zaútočili i na něj, jelikož jim za odstranění ženy zapomněl vyplatit slíbenou odměnu. Soud kontroverznímu majiteli uložil trest odnětí svobody v délce osmnácti let a brány kdysi věhlasného podniku se před veřejností pro neplacení dluhů nadobro zavřely.
Smutný pád vyhlášeného podniku
Kdysi pulzující klub začal na okraji Libně postupně chátrat. Jonák se po svém propuštění v roce 2014 pokusil o oživení zašlé slávy a uspořádal uvnitř polorozpadlé budovy vzpomínkový večírek pro pár přeživších přátel z divokých devadesátek. Původní sen o znovuoživení slavného klubu ale velmi rychle narazil na nulové finanční zdroje.
Majitel s podlomeným zdravím nakonec o dva roky později ve svém bytě v osamění zemřel. Objekt před několika lety získal soukromý investor, který část chátrající stavby srovnal se zemí a zbytek přestavěl na klasický bytový dům s komerčními prostory v přízemí. Dnes byste tam legendární Discoland Sylvie hledili stěží.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, zoom.iprima, extra, cs.wikipedia).