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Piloti stíhaček dostanou robotická křídla, aby armády nemusely brečet nad miliardovými ztrátami

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Moderní pilotované stíhačky představují technologické klenoty, jejich astronomická cena a náročný výcvik pilotů však armádám svazují ruce. V opotřebovávacím konfliktu si žádné letectvo nemůže dovolit posílat stroje za miliardy korun přímo do chřtánu protiletecké obrany. Řešením se stávají autonomní bezpilotní letouny označované jako loajální křídla, které doprovázejí pilotovaný letoun a plní jeho pokyny. Algoritmy umělé inteligence dnes zvládají nejen udržet formaci a sledovat prostor, ale také samostatně plánovat manévry ve zlomcích sekundy.
Bezpilotní bojový letoun Kratos XQ-58A Valkyrie s lichoběžníkovým trupem a stealth liniemi

Bezpilotní bojový letoun Kratos XQ-58A Valkyrie s lichoběžníkovým trupem a stealth liniemi

Zdroj: Logan Rickert / Wikimedia / CC BY 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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