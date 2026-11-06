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Na statku na Pardubicku zemřelo během půlroku pět lidí. O třináct let později tam otrávil šest dětí další majitel

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Statek v Komárově na Pardubicku se na konci 19. století stal dějištěm jedenácti vražd. Během necelých patnácti let tu nezávisle na sobě zabíjeli své příbuzné dva traviči.
Na statku v Komárově zemřelo během půlroku pět lidí. Ilustrační foto. Zdroj: Tim Sheerman-Chase, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Na statku v Komárově zemřelo během půlroku pět lidí. Ilustrační foto. Zdroj: Tim Sheerman-Chase, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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