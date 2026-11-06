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Výsledky FP2 VC Brazílie: Antonelli nejrychlejší v mlze

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Druhý volný trénink Velké ceny Brazílie se obešel bez větších problémů, ale Brazílie znovu ukázala, že počasí zde může být rychle měnícím se faktorem. V mlze nejrychleji zajel Andrea Kimi Antonelli, za ním se umístil Lando Norris a třetí pozice patřila Maxovi Verstappenovi.
Andrea Kimi Antonelli ovládl druhý volný trénink v Brazílii. Jaké byly jeho výsledky?

Andrea Kimi Antonelli ovládl druhý volný trénink v Brazílii. Jaké byly jeho výsledky?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 21:05

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