Obce začaly kontrolovat staré kotle na pevná paliva. Za odmítnutí vstupu úředníkovi do domu hrozí pokuta až 50 000 Kč

Domácnosti, které topí dřevem nebo uhlím, mohou v těchto týdnech najít ve schránce dopis z úřadu s výzvou k předložení dokladů o vytápění. Přes dva roky platí zákaz používání starých kotlů s vysokými emisemi a obce začaly po starých zařízeních aktivně pátrat. Úředník sice nemůže vstoupit do obydlí namátkově, při opakovaném podezření na něj ale právo získá a za zabouchnuté dveře hrozí pokuta až 50 000 korun.
Kdy má úřad právo na domovní prohlídku
Lidé s kotli na pevná paliva napojenými na ústřední topení musí od 1. září 2024 plnit požadavek na třetí nebo vyšší emisní třídu. Obce s rozšířenou působností mají povinnost dodržování tohoto pravidla kontrolovat. Výzvy k doložení dokumentů už rozeslal například magistrát v Karlových Varech a v Jihlavě padly první pokuty spojené s příkazem kotel odstavit.
Úředníci ve většině případů pátrají po neplatičích od stolu. Kontrolor pošle dopis a žádá předložení platného dokladu o revizi technického stavu a provozu kotle. Až k samotnému kotli domů může úředník vejít jen ve specifických situacích. Nejprve totiž musí vzniknout důvodné podezření, že majitel domu porušuje předpisy.
Z komína se například valí hustý žlutý kouř, nebo si na neobvyklý zápach stěžují sousedé. Úřad v takovém případě pošle majiteli písemné upozornění s poučením. Teprve když podezření vznikne opakovaně a porušení povinností nelze prokázat jinak, získá kontrolor právo přijít do kotelny fyzicky.
Trest padne za špatný kotel i chybějící papír
Kdo v takovou chvíli úředníka do domu nepustí a odepře mu přístup ke kotli, palivu nebo příslušenství, dopouští se přestupku. Zákon pro běžné občany za toto jednání stanovuje pokutu až 50 000 korun.
Stejná částka 50 000 korun představuje horní hranici postihu pro majitele, u kterých úřad zjistí provozování starého kotle první nebo druhé emisní třídy. Trest ve stejné výši dopadne i na ty, kteří v ohništi spalují zakázané materiály. Do této skupiny spadá komunální odpad, plasty a staré textilie, ale také lakované dřevo, starý nábytek nebo dřevotříska.
Případné pálení odpadků mohou kontroloři na místě snadno ověřit odběrem vzorku popela z popelníku. Laboratoř v něm následně zkoumá nadlimitní obsah těžkých kovů nebo chlóru.
Za chybějící doklady zaplatí lidé o něco méně. Kotel na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kilowattů musí každé tři roky prohlédnout certifikovaný technik a vystavit o tom zprávu. Kdo povinnou prohlídku nezajistí nebo nepředloží její výsledek obci, dostane pokutu až 20 000 korun.
Technik zkontroluje palivo a nahlásí výsledek
Při pravidelné prohlídce technik u studeného i spuštěného zařízení prověřuje, zda majitel topí podle pokynů výrobce. Zkoumá stav kotle, izolaci, regulaci i uskladnění paliva. Vlhkost dřeva nebo přítomnost zakázaného odpadu tvoří standardní součást protokolu. Výsledek kontroly technik do šedesáti dnů zapisuje do centrálního elektronického systému ministerstva životního prostředí, kam mají přístup i obce.
Pro tyto služby stát stanovil referenční finanční limity. Prohlídka jednoduchého kotle bez řídicí jednotky vyjde na 2 222 korun bez daně z přidané hodnoty. U složitějších kotlů s elektronikou činí limit 2 590 korun bez daně. V částce jsou zahrnuty i cestovní náklady do vzdálenosti 50 kilometrů.
Pokud technik požaduje více a jiný v okolí není, má majitel právo požádat o pomoc. Přes ministerskou databázi se může obrátit přímo na výrobce se žádostí o zajištění dostupného odborníka za tuto cenu.
Záložní kotel stačí odpojit
Přísnější pravidla pro čistý vzduch platí pro rodinné domy, byty i rekreační chaty. Nerozhoduje přitom, jak často v nich lidé pobývají. Starý nevyhovující kotel nesmí sloužit ani jako záložní zdroj pro případ výpadku elektřiny nebo plynu. Omezení se naopak nedotýká lokálních topidel, jako jsou krby, kamna nebo kuchyňské sporáky, které ohřívají přímo místnost a nejsou napojené na ústřední topení.
Nevyhovující zařízení nemusí majitelé okamžitě vozit do sběrného dvora. Zákaz se vztahuje výhradně na jeho provozování. Odstavený kotel, ve kterém se netopí, nemusí plnit emisní normy. Pro bezproblémový průběh případné kontroly ministerstvo životního prostředí uvádí, že postačí starý zdroj fyzicky odpojit od komína a od otopné soustavy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mzp.gov, nasestrecha, mzp.gov).