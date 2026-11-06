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Evropu čeká prudký zvrat počasí. Nejhorší dny mají teprve přijít, čeká nás bouře Bruna

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Část západní Evropy se připravuje na několik dní nepříznivého počasí. Nad Atlantikem se formuje rozsáhlá tlaková níže Bruna, která přinese vytrvalé deště, silný vítr a nebezpečně vysoké vlny. Nejvýraznější dopady se očekávají v Portugalsku, Španělsku a na ostrovech, kam pravidelně míří také čeští turisté. Místy může napršet přes 200 milimetrů srážek.
Evropu čeká prudký zvrat počasí. Nejhorší dny mají teprve přijít, čeká nás bouře Bruna

Evropu čeká prudký zvrat počasí. Nejhorší dny mají teprve přijít, čeká nás bouře Bruna

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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