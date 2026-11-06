Evropu čeká prudký zvrat počasí. Nejhorší dny mají teprve přijít, čeká nás bouře Bruna

Bouře Bruna vzniká severně od Azorských ostrovů v rozsáhlé oblasti nízkého tlaku vzduchu. Nejde přitom o jedinou rychle postupující bouři, ale o složitější systém, v němž se během následujících dnů vytvoří několik tlakových center a atmosférických front. Právě jejich opakovaný přechod může způsobit, že nepříznivé počasí na některých místech potrvá podstatně déle než jeden nebo dva dny. Jako první pocítí výraznější změnu Azorské ostrovy, kde se již očekávají silné srážky. Během soboty 7. listopadu se počasí zhorší také na Madeiře a v západní části Kanárských ostrovů. Na obou souostrovích hrozí vydatné přeháňky, bouřky a zesilující vítr, který může výrazně zkomplikovat pobyt v horských oblastech i u oceánu.
Na Madeiře hrozí vítr o rychlosti až 110 kilometrů za hodinu
Zvláště nepříznivá situace se očekává na Madeiře, kde může během soboty a neděle spadnout více než 90 milimetrů srážek. Nejintenzivnější déšť má přijít od sobotního podvečera do nedělního rána. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu, v horských oblastech až 110 kilometrů za hodinu. Na jižním pobřeží ostrova se navíc během neděle očekávají vlny vysoké tři až čtyři metry. Pro turisty to znamená zvýšené riziko zejména při horských túrách, na vyhlídkách a v blízkosti skalnatého pobřeží. Na Kanárských ostrovech se podle současné předpovědi počasí během pondělí a úterý přechodně uklidní, od středy však může přijít další vlna silných srážek a větru.
Na pobřeží udeří až šestimetrové vlny
Od neděle 8. listopadu se hlavní část nepříznivého počasí začne přesouvat nad Portugalsko a západní Španělsko. V některých horských oblastech může do poloviny příštího týdne napršet více než 200 milimetrů srážek, což odpovídá 200 litrům vody na metr čtvereční. Nejvyšší úhrny se předpokládají především v Galicii a v západní části středního Španělska, kde může déšť pokračovat několik dní. Zatímco v Portugalsku se očekávají nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu, ve španělských horských oblastech a na západě Galicie může být vítr ještě výrazně silnější. Nebezpečné podmínky nastanou rovněž na pobřeží, kde se v Galicii od nedělního odpoledne očekávají vlny vysoké pět až šest metrů. Na západním pobřeží Portugalska by mohly během pondělí dosahovat čtyř až pěti metrů.
Vytrvalý déšť zvýší riziko záplav
Největší nebezpečí nemusí představovat samotný vítr, ale především množství vody, které během několika dnů dopadne na zemský povrch. Vydatné srážky mohou způsobit lokální záplavy a rychlé vzestupy hladin vodních toků, zejména v níže položených oblastech. Zvýšené riziko se očekává také v místech zasažených letošními letními požáry, kde může prudký odtok vody způsobit další komplikace. V Portugalsku se navíc předpokládá opakovaný přechod dešťových pásem nejméně do pátku 13. listopadu. Přesný rozsah srážek a intenzita větru se však mohou ještě změnit podle toho, kudy budou jednotlivé tlakové níže postupovat. Pro Českou republiku se v současnosti obdobně silné projevy bouře nepředpokládají a nejvýraznější dopady by se měly soustředit na západní část Evropy.
Použité zdroje: aemet.es , ipma.pt