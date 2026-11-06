Equalizer: Režisér ustoupil sedmnáctileté herečce a Denzel Washington hrál z donucení

Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova Equalizer, FOTO: © Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova
Akční thriller Equalizer z roku 2014 představil Denzela Washingtona v roli bývalého člena elitní vojenské jednotky Roberta McCalla. Během tvrdého natáčení a příprav role se však potýkal se zdráháním k celému projektu. O nic jednodušší to neměl režisér ani s obsazením náctileté Chloë Grace Moretz, která musela projít zajímavou fyzickou proměnou. Osamělý čtenář bojuje s ruskou mafií
Bývalý příslušník elitní vojenské jednotky Robert McCall (Denzel Washington) zfalšoval vlastní smrt, aby mohl zbytek života strávit v ústraní v americkém Bostonu. Pracuje jako obyčejný prodavač, čte klasickou literaturu a snaží se zapadnout do davu. Jeho klidný odpočinek se ale zhroutí, když narazí na mladou prostitutku Teri (Chloë Grace Moretz). Dívka se dostane do křížku s extrémně brutálními ruskými gangstery. McCall neváhá a vrací se ke svým zabijáckým dovednostem, aby nastolil spravedlnost.
Cesta k natočení thrilleru se táhla mnoho let a projekt několikrát změnil scenáristy i studio. Původně do něj nastoupil dokonce Russell Crowe. Když film nakonec padl do rukou Denzela Washingtona, herec dával jasně najevo svou silnou nechuť k účasti. Otevřeně prohlásil, že na roli kývl výhradně kvůli svým smluvním povinnostem a nelíbilo se mu, jak těžce studio hledalo vhodného režiséra. Nakonec produkci sám navrhl Antoina Fuquu.
Sázka na mladou krev a obsese na place
Antoine Fuqua narazil u obsazování role prostitutky Teri. Podle původního scénáře měla mít postava 24 let, ale sedmnáctiletá herečka Chloë Grace Moretz začala o účast tvrdě bojovat. Vynutila si pozornost, u režiséra uspěla a on s ohledem na její věk postavu omladil. Příprava na roli si však vyžádala netradiční změnu jídelníčku. Moretz dělala kvůli přípravě rozhovory se skutečnými eskortními pracovnicemi a dozvěděla se, že zákazníci v tomto byznysu požadují ženy s tvary, ne žádné vychrtlé dívky. Náctiletá herečka proto okamžitě upravila stravu a naschvál přibrala na váze.
Scénář paradoxně předem nedával hlavnímu hrdinovi téměř žádné charakterové pozadí. Většinu věcí vymyslel sám Denzel Washington. Rozhodl se udělat z McCalla muže trpícího obsedantně-kompulzivní poruchou. Dlouhé měsíce proto kromě bojového tréninku trávil s lidmi postiženými touto nemocí, aby pochopil, jak nemoc správně zahrát a začlenit do bojových a stresujících situací ve filmu.
Úsměvné paradoxy z plátna
Ve snímku diváci mohou najít hned několik povedených vizuálních detailů. Písmomalíři využili v titulcích font, který přesně odpovídá tomu z původního televizního seriálu Equalizer z roku 1985 s Edwardem Woodwardem. Stejně tak mafiánské jméno Teddy ve skutečnosti slouží jako domácká zkratka pro anglického Edwarda, což je opět přímý odkaz na dřívějšího britského představitele hlavní role.
Režisér s výpravou si vyhráli také u hodinek, které McCall používá na stopování smrtících akcí. Obyčejný model Suunto Core All Black sice v reálu obsahuje hloubkoměr a barometr, ale speciální digitální stopky se na komerčních verzích nenachází a filmaři je tam museli dodělat pomocí počítačových triků v postprodukci.
Akční thriller Equalizer odvysílá stanice Nova v pátek 6. listopadu ve 22:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).