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Equalizer: Režisér ustoupil sedmnáctileté herečce a Denzel Washington hrál z donucení

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Dennívýzva
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Během příprav na akční thriller Equalizer musela náctiletá Chloë Grace Moretz přibrat. Denzel Washington trávil dny s psychicky nemocnými lidmi.
Equalizer

Equalizer

Zdroj: FOTO:© Sony Pictures Releasing France, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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