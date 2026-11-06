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Lindsey Vonnová odpočítává dny do další operace. Mezitím předvedla kolekci s odhalením nahoře bez

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Ještě v únoru pro ni na olympijský sjezd v Cortině přiletěl vrtulník. Lyžařská legenda Lindsey Vonnová teď odpočítává dny do další operace, v posilovně nabírá svaly a na Instagramu předvádí módní kolekci, ve které jedna fotka zaujala víc než ostatní.
Lindsey Vonnová odpočítává dny do další operace. Mezitím předvedla kolekci s odhalením nahoře bez

Lindsey Vonnová odpočítává dny do další operace. Mezitím předvedla kolekci s odhalením nahoře bez

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 20:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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