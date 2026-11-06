Jablečný štrúdl se skořicí a ořechy, co drží pohromadě: Zjistěte, proč je křehké těsto lepší než listové

je přesně ten Štrúdl , který se nijak nepředvádí, ale z plechu mizí podezřele rychle. Stačí moučník jablka, skořice a pár věcí, které bývají doma ve spíži. Největší zkouška trpělivosti přichází až po upečení. Kdo ho nakrojí moc brzy, tomu se horká náplň klidně rozteče do stran. Nic tragického, chuť tím většinou neutrpí.
, i když se mu u nás stejně nejčastěji říká Jablečný závin prostě štrúdl, má podle dostupných informací původ v Rakousku. V už ale dávno zapustil kořeny a skoro každá rodina má nějakou svou verzi. Někdo přidává víc českých kuchyních ořechů, jiný nedá dopustit na rozinky, další je vynechá úplně. Tady je recept z křehkého těsta, ne z listového. Při krájení je vděčnější, protože po vychladnutí drží pohromadě a tolik se nerozpadá.
Jednu věc se vyplatí nepodcenit: Jablka by neměla těsto zbytečně promáčet. Když jsou hodně šťavnatá, po nastrouhání je lehce vymačkejte. Pomůže i malé podsypání strouhankou, i když nutné to není. Jen je pak dobré víc sledovat, co se děje v troubě. Recept na netypický jablečný štrůdl
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 400 g hladké mouky 2 lžíce solamylu 200 g másla 160 g cukru 2 ks vajec 1 balíček prášku do pečiva Z čeho udělat jablečnou náplň 5 větších ks jablek 1 až 2 lžičky skořice 2 až 3 lžíce cukru podle kyselosti jablek 2 hrsti sekaných ořechů 1 hrst hrozinek Dokončení Postup přípravy domácího jablečného štrůdlu na plechu
1. Z
mouky, solamylu, másla, cukru, vajec a prášku do pečiva vypracujte hladké těsto. Rozdělte ho na dvě stejně velké části a nechte chvíli odležet, stačí krátce.
2. Troubu předehřejte na
220 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho jen zlehka vymažte tukem.
3. První díl těsta rozválejte na plát a přeneste na plech. Nemusí vypadat jako z cukrárny. Důležité je hlavně to, aby ležel zhruba rovnoměrně.
Foto: Cooky.cz, Štrůdl není jen jablečný stereotyp: Křehký závin, který voní domovem a zachrání odpoledne i nečekanou návštěvu
4.
Jablka nastrouhejte nahrubo, podle potřeby z nich vymačkejte přebytečnou šťávu a rozložte je na těsto. Posypte skořicí, přidejte cukr, potom ořechy a hrozinky.
5. Druhý díl těsta také rozválejte a položte na jablečnou vrstvu. Okraje opatrně přitiskněte k sobě, povrch potřete rozšlehaným
vejcem a na několika místech propíchněte vidličkou.
6. Pečte přibližně
25-30 minut, dokud povrch pěkně nezezlátne. Trouby si někdy dělají trochu po svém, takže posledních pár minut je lepší mít štrůdl na očích.
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Po upečení může náplň vypadat ještě měkce a trochu se chvět. To není chyba, při chladnutí zpevní. Krájet štrůdl hned po vytažení z trouby se sice nabízí, ale většinou se to nevyplatí.
TIP: Pokud chcete chuť trochu osvěžit, přidejte k jablkům malé množství citronové kůry. Není to povinné, ale k jablkům sedí překvapivě dobře. Strouhat, nebo krájet? A co listové těsto?
Do štrůdlu se používají jablka
nastrouhaná i nakrájená. Strouhaná vytvoří jemnější náplň, zato pustí víc šťávy. Krájená si líp drží tvar a celý moučník pak působí trochu rustikálněji. V běžné kuchyni se klidně dá rozhodovat podle času. Když se člověku nechce dlouho stát u prkénka, není to žádný hřích.
Velmi oblíbený je i štrůdl z listového těsta. Do náplně se u něj často dává strouhanka, skořice, rozinky a někdy také ořechy. Je rychlý, funguje spolehlivě a má své místo. Křehké těsto má ale jednu praktickou výhodu: při krájení se tolik nedrolí a druhý den bývá, aspoň podle zkušenosti z redakční kuchyně, ještě lepší než čerstvě upečené.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline