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Potopila chloubu americké flotily. Švédská tichá ponorka šokovala Pentagon

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Švédská ponorka Gotland se Stirlingovým motorem nepozorovaně potopila letadlovou loď USS Ronald Reagan. Zjistěte, proč si ji Pentagon musel pronajmout.
Švédská ponorka třídy Gotland se Stirlingovým motorem připlouvá do přístavu San Diego

Švédská ponorka třídy Gotland se Stirlingovým motorem připlouvá do přístavu San Diego

Zdroj: U.S. Navy / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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