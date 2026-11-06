Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Četnická vzduchovka vz. 35 nebyla sběratelská pohádka. Originály obstály v muzeu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Muzejní prohlídky doložily původní krátké vzduchovky vz. 35 pro četnictvo. Srovnání pramenů vysvětluje, proč krátká délka sama o sobě původ konkrétního kusu nepotvrzuje.
Vitríny s historickými stejnokroji a puškou v Muzeu Policie ČR.

Vitríny s historickými stejnokroji a puškou v Muzeu Policie ČR.

Zdroj: Krokodyl / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:46

Reklama
Další články z Zbrojopis
Američané postavili stíhačku, kterou nesměl koupit vůbec nikdo. Ani jejich nejvěrnější spojenci
Američané postavili stíhačku, kterou nesměl koupit vůbec nikdo. Ani jejich nejvěrnější spojenci
Vypadá jako kalašnikov, ale skrývá úplně jinou techniku. Dragunov překvapil i vojenské konstruktéry
Vypadá jako kalašnikov, ale skrývá úplně jinou techniku. Dragunov překvapil i vojenské konstruktéry

Když sovětská armáda hledala zbraň pro přesnou střelbu na dálku, vsadila na sportovního konstruktéra....

Potopila chloubu americké flotily. Švédská tichá ponorka šokovala Pentagon
Potopila chloubu americké flotily. Švédská tichá ponorka šokovala Pentagon

Švédská ponorka Gotland se Stirlingovým motorem nepozorovaně potopila letadlovou loď USS Ronald Reagan....

KSČ měla vlastní ozbrojený sbor. Armáda po něm převzala 358 minometů
KSČ měla vlastní ozbrojený sbor. Armáda po něm převzala 358 minometů

Armáda převzala od Lidových milicí také 358 minometů a 149 bezzákluzových kanonů. Parlamentní soupis a...

Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou
Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou

Svazarm připravoval pro armádu specialisty ještě před nástupem do služby. Řidiči mohli získat skupinu C,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.